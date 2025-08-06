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台南白河災損36戶完成媒合　鐵道局攜手7廠商搶修災區

▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）

▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受颱風丹娜絲與西南氣流夾擊，台南白河區多處民宅受損，交通部長陳世凱指示鐵道局、公路局與高公局等單位立即盤點資源，啟動修繕行動，其中鐵道局南部工程分局動員人力機具、媒合7家優良廠商支援災後重建，截至8月5日已完成36戶修繕媒合，大陸工程公司率先進場施工，展現公私協力修繕災損的行動力。

▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）

鐵道局指出，目前白河地區已有7家廠商投入修繕行列，並完成32戶現勘丈量。南工分局將持續派員，會同地方公所調查其他受損戶情形，目標儘速完成全數媒合與施作進場。為加速流程，白河區長董麗華與南工分局6日召開工作會議，預計於週五協助完成意願戶簽約程序，推動施工更具效率。

▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）

此外，考量中低收入戶復建需求，目前已有大陸工程、根基營造與新亞建設等3家企業主動認養修繕項目。其中大陸工程股份有限公司5日即率先動工，展現企業投入公共服務的高度責任感與效率。

▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）

鐵道局強調，重建家園不只是政府責任，更是中央、地方與民間攜手合作的展現。未來將依部長指示，持續結合工程資源與企業能量，助力民眾早日重返安穩生活。

▲白河區多處民宅因颱風受損，鐵道局南部工程分局主動動員修繕行動，並協助媒合優良廠商支援修復工作。（記者林東良翻攝，下同）

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