政治 政治焦點 國會直播 專題報導

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

▲颱風丹娜絲重創七股大潭里。（圖／記者蘇晏男攝）

▲颱風丹娜絲重創七股大潭里。（圖／記者蘇晏男攝）

前言：丹娜絲是百年來第一個在嘉義登陸的颱風，少了中央山脈屏障，釀成嘉義、台南嚴重災情，其中台南七股承受最大平均13級風力的狂風暴雨，累計約1335戶屋頂損壞，居全市最高。災後一個月，記者走訪災區，斷垣殘壁依舊讓人觸目驚心，災民們仍心有餘悸，儘管各項修繕工程持續中，但缺工缺料工資飛漲、補助杯水車薪，以及「國有地」這顆隱形炸彈，仍有待政府解決。

記者蘇晏男／台南報導

距離「大潭里里漁民活動中心」約200公尺處，是一個以三合院等類型矮房佔多數的區域，但丹娜絲把屋頂的磚瓦、石綿瓦或鋼板吹得七零八落，許多住戶沒了屋頂，取而代之的是塑膠帆布。大潭里西南方的西寮里更是慘烈，不僅諸多房屋毀損，海水還從南航道溢堤，造成1.5公尺的淹水，里民家當全部沖走。

▲▼颱風丹娜絲重創七股，西寮里、大潭里狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲牆壁明顯歪斜，蔡先生苦笑著說，門關不起來了。（圖／記者蘇晏男攝）

「幾十年沒看過這麼嚴重。」西寮里80幾歲獨居的蔡先生風災當晚死裡逃生，被強勁水流沖到住家後方約20公尺的西寮漁民活動中心，好險那裡能讓他躲到二樓避難。蔡先生家由兩棟屋舍相連，前棟是鐵皮屋頂、後棟是石棉瓦屋頂、紅磚牆，全被摧殘不堪，他只好勉強住在前棟，但室內木皮牆壁吃水嚴重，從地上翹起，最令人怵目驚心的是牆壁明顯歪斜，蔡先生苦笑著說，門關不起來了。

風災碰上國有地　災民難第一時間修繕家園

不過要替蔡先生修繕房屋卻遇到「國有地」問題。慈濟高雄核心災害應變中心人副召集人吳宗樺指出，這裡很多住戶住在國有地上，土地所有權屬於國產署，他們只有房屋使用權，在法令上，只是承租公家的土地，要怎麼修繕、施作，程序上一定要經過政府核准，否則就是違法。

同樣的問題也存在七股大潭里。當談到如何申請補助時，與90歲母親同住三合院的65歲許先生提及，政府規定申請補助要拿出證件，「我們沒有」，只有門牌、電表、戶口等，這裡跟前後方的土地都是國有地，以前就是「祖先仔地」，這方面區公所知情，所以資料都給區公所去申請，「沒辦法過我也不能怎樣，我都老實申報，不敢亂寫，你要來看就看，不來看我就用相片，不然要怎麼辦」。

▲▼颱風丹娜絲重創七股，大潭里現況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲許先生家屋頂仍是蓋上塑膠帆布應急。（圖／記者蘇晏男攝）

據了解，本次受災範圍多為早期先民開墾的海埔新生地，居民長年在此落地生根，形成聚落。隨著時代變遷與土地政策調整，部分土地收歸國有，因法規限制與資訊落差，許多居民未能即時辦理承租或土地登記，部分經改建的建物也因此被列為「占用」，影響災後補助與重建資格，對在地居民生活與復原帶來重大困擾。

▲蔡先生家被丹娜絲毀損。（圖／記者蘇晏男攝）

▲丹娜絲的強風及海水倒灌，讓西寮里蔡先生家嚴重損毀。（圖／記者蘇晏男攝）

國產署南區分署台南辦事處主任蔡奇宏表示，只要民眾提供資料向國產署申請，審核通過就會核發土地使用權同意書，讓他們去整修、整建，但前提是「合法承租人」，非法占用就不行。他也說，如果沒有承租國有地，首要做的就是趕快來租，要符合民國82年前使用到現在才可以租，若一直都沒有租就會屬「新占用」，要面臨侵占問題。

若無合法承租，又是舊有建物，是否可打掉重蓋？蔡奇宏指出，就看是否為舊有建物，民眾要自負舉證責任，屆時就看檢察官如何認定，否則沒有租約就是各說各話的問題，有租約都沒問題，現在是占用問題，因為完全不知道原本長怎樣。

不過蔡奇宏表示，這次為了救災，包括欠租、追繳及「使用補償金」的追溯，考量災民的困難，都會暫緩辦理。使用補償金是民眾非法占用國有地，需要支付給國家的費用，以彌補其不當得利。

只是到底多少戶存在非法占用問題？蔡奇宏說，非常多，就像全國違章那麼多，但根本沒人去統計實際有多少，就原台南縣部分非法占用戶大概幾萬戶，這次颱風一次把問題全掀了出來。

蔡奇宏指出，國產署歷次下鄉都有宣導，符合承租的，趕快承租，一遇到風災，就可以馬上發土地所有權同意書給他們；非法占用部分不是一時間可以處理完畢，一定要輔導，看要不要合法租或拆掉，若拆掉就可以全免或減半使用補償金。至於非法占用的人是否可申請補助嗎？蔡奇宏說，公所是針對「建物所有權」補助，其實不用拿到土地所有權。

但弔詭的是，如果今天是非法占有國有地的受災戶，即使能拿到屋毀損慰助金，卻無法找政府媒合的工班來修繕家園，因為任何整修都須向國產署申請，一旦私自處理，就是不合法。

▲災後一個月，西寮里災戶仍多以塑膠帆布應急。（圖／記者蘇晏男攝）

▲災後一個月，西寮里災戶仍多以塑膠帆布應急。（圖／記者蘇晏男攝）

災戶多為中低收弱勢　災損超過補助難負荷

從許先生的三合院步行幾十公尺後，是吳家的三合院，其正身、右邊護龍屋頂已蓋上塑膠帆布，這是吳先生自己用竹竿、雙邊拉線，冒險爬上屋頂等方式自行鋪蓋。吳男的姐姐說，修繕都是靠自己人處理，要找工人找不到，要自己想辦法。對於希望政府能給予什麼協助，吳姐姐說，里長是有來幫忙，但她只求有一間房屋可以住就好，起碼要讓弟弟有遮風避雨的地方。

▲▼颱風丹娜絲重創七股，西寮里、大潭里狀況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲吳男姐姐指著護龍前的鐵皮遮雨棚，訴說著這只是殘垣，大部分都被吹走了。（圖／記者蘇晏男攝）

其實，即使災民能修復住家，卻陷入找不到工班及經濟困難窘境。西寮里一名陳小姐表示，她聽聞鄰居自行找工人修繕屋頂，但現在缺工、缺料，工人自行哄抬價格。民進黨立委林俊憲日前也提到，他有注意到某些材料價格上漲，更別提工資部分，現在需要動員全國工班到台南，才可能在短時間內協助重建。

數次協助藍委謝龍介勘災的謝龍介服務處執行長童小芸則指出，一下子需求量這麼多，之前南科要蓋新廠或其他重大工程，很多鐵工都移到那邊，相關建料也因此比較缺，營造廠去詢價，都發現非常貴，所以有請委員詢問，是否部分公共工程先停工，把這些人力先放到災區 。童小芸也說，委員上週跟愛心會接洽，對方本身有鐵工廠，能自行生產材料，且有100多名會員，能把8月空下來，移到台南市救災，針對獨居、弱勢、邊緣戶等有需求的住戶，只要里長可以證明是弱勢，愛心會就會進場施作，都是免費的。

行政院方面，則透過專案給予誘因，由政府媒合施工廠商，給予每棟（屋頂及外牆損毀者）最高3萬元補助，截至8月5日，中央目前共有121家廠商可投入災後復原工作。災戶方面，有居住事實者，屋頂及外牆損壞20平方公尺至100平方公尺，最高補助5萬、屋頂及外牆損壞100平方公尺以上，最高補助10萬；無居住事實者，屋頂及外牆損壞20平方公尺至100平方公尺，最高補助2.5萬、屋頂及外牆損壞100平方公尺以上，最高補助5萬，且災民若與前進指揮所媒合的廠商完成簽訂修繕契約書，就可獲得加碼補助2萬元修繕尾款。

▲許先生颱風丹娜絲重創七股，大潭里現況。（圖／記者蘇晏男攝）

▲許先生家屋內在災後一個月仍殘破不堪。（圖／記者蘇晏男攝）

但大潭里的許先生表示，他是中低收入戶，市府方面只有參事來看過，當對方聽聞他還睡在屋內時，說要買床墊給他，但他回應屋頂都漏水了，雨還在下，送床墊也沒用，「屋頂要先修理」。許先生無奈表示，「我們經濟真的是有問題，給我最高10萬（補助），也是沒辦法處理，光是買家具就不夠」。

大潭里里長陳中正也說，這次颱風的受災戶都是中低收的弱勢團體，這群人住在「低厝仔」(簡陋又低矮房子) 或「歹厝仔」 (有壞損的房子)，平均屋齡70年至百年，結果這次颱風，9成都壞掉了，「現在最需要的是修復，這幾天下大雨，根本無法過日」，但災民經濟差又是老人， 「經濟好的人早就買樓房或搬去市區」，所以政府補助金是杯水車薪，應多一點，然後要了解民間需求，不要死腦袋，應該酌量補貼，對弱勢家庭才是實質意義。

對此，林俊憲表示，後續將擴大補助範疇，評估納入家電損失補助、臨時組合屋安置及重建貸款利息補貼，並妥善運用風災善款與中央資源，優先協助弱勢族群，確保救助及時、透明。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

風災滿月3／大潭里長自豪沒讓災民餓到　卻因等嘸復電「痛失夥伴」

7月13日上午11時，扛起物資分配責任的里長陳中正，萬萬沒想到在送飯過程中見到的是一名75歲志工伙伴冷冰冰的屍體，他猜想恐怕是因起床上廁所滑倒撞到桌角，卻因停電、通信中斷無法對外求援。陳感慨，本來前一天還答應對方要協助清理房子，想不到隔天人就走了。說到此，陳中正難掩情緒激動表示，政府救災太慢了，電線桿倒光光，市府官員第二天就要出來查看嚴重性，結果讓大家變成無頭蒼蠅，救災方式亂七八糟。

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

下周有擾動發展　「颱風範圍觸台」機率曝

下周有擾動發展　「颱風範圍觸台」機率曝

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

國有地國產署丹娜絲颱風七股大潭西寮補助謝龍介林俊憲慈濟

