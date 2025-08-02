　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

集章抽郵輪之旅！基隆山海藝術節攻略　3大場域這樣玩最超值

▲基隆山海藝術節攻略 3大場域這樣玩最超值。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海風伴鼓聲！基隆山海藝術節開幕，國門廣場變身露天劇場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025基隆山海藝術節今（2日）下午於國門廣場熱鬧揭幕，由基隆市副市長邱佩琳與文化觀光局長江亭玫共同主持，集結超過百家文創品牌與表演團隊，展開為期三週、橫跨國門廣場、海科館及暖暖三大場域的夏日藝文盛會。開幕活動由國際級「十鼓擊樂團」帶來氣勢磅礡的《山海傳情·鼓動風華》演出，震撼鼓聲吸引大批市民與遊客參與，現場充滿山海交織的藝術活力。

副市長邱佩琳表示，基隆山海藝術節已成為夏季城市藝文代表活動，今年特別規劃國門廣場、海科館及暖暖三大場域，結合文創市集、親子DIY、美食攤位及多元表演，打造適合各年齡層參與的藝文空間。今、明兩日活動精彩不斷，包括天馬戲創作劇團、臺灣特技團、紙風車劇團、搏逗兄弟、刺點創作工坊等知名團隊輪番上陣，還有視障鋼琴家許哲誠的動人演奏，讓藝術融入城市每個角落。

▲基隆山海藝術節攻略 3大場域這樣玩最超值。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳致詞。

文化觀光局長江亭玫指出，藝術節特別設計互動集章活動，民眾於文創市集消費即可累積印章兌換限量好禮，包括「山海藝術節限定發光溜溜球」、拍貼體驗、神秘小禮，更有機會抽中三天兩夜郵輪之旅等大獎，讓參與者滿載而歸。

江亭玫補充，藝術節另兩場重點活動將於8月9日及16日分別在海科館碧水巷廣場及暖暖碇祥里風雨籃球場舉行。8月9日由八斗國小竹搖琴、慾望劇團與虎劇團等團隊演出，結合海洋文化打造親子創意空間；8月16日則由雨都舞蹈團、小青蛙劇團、UNI優尼客馬戲團接力登場，將社區變身流動藝術舞台。

邱佩琳強調，基隆山海藝術節不僅是暑假最受期待的親子藝文盛事，更展現基隆邁向「國際藝術港都」的決心。市府持續串聯山、海、文化與生活，讓藝術成為城市最美風景，邀請民眾在這個夏天一同感受基隆的山海創意與美好。

▲基隆山海藝術節攻略 3大場域這樣玩最超值。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆山海藝術節攻略 3大場域這樣玩最超值。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►保護令當空氣！家暴男硬闖妻子家洗澡　出獄不到24小時又被收押

►基隆復興路國有地危屋恐塌　林沛祥會勘促市府速鑑定拆除

►酒駕累犯車速過慢露餡　無照木工師傅「13年9度被抓」遭重判

►基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐弟二婚遭爆分居婚變...老婆又神隱
19歲女大生餐酒館遭撿屍！醒來「全身都沒穿」嚇到逃回宿舍
從服貿到台美關稅！在野黨都要求國會審查　劇本一樣只是攻守互換
快訊／2高中生海水浴場戲水遭浪捲走
最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進　目擊遊客嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強降雨釀災安南多里淹水大腿　陳亭妃：治水預算一次核定才有感

新北首屆居家托育畢業典禮　萌娃戴方帽撥穗歡慶成長

西南氣流狂灌！二重港淹水南化土石流　水利局急開閘護撤446人

集章抽郵輪之旅！基隆山海藝術節攻略　3大場域這樣玩最超值

「新客覺醒」創意翻轉傳統　侯友宜：傳承發揚客家文化

八里獨老驟逝忠犬守墓主　新北動保攜手民間暖心安置

全國啦啦隊千人競技基隆　邱佩琳化身榮譽領隊熱情迎戰

基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

基隆幼兒親子牙醫體驗營　40組家庭共學口腔保健

雲林縣114全縣運動會開幕　聖火傳承迎全運

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

強降雨釀災安南多里淹水大腿　陳亭妃：治水預算一次核定才有感

新北首屆居家托育畢業典禮　萌娃戴方帽撥穗歡慶成長

西南氣流狂灌！二重港淹水南化土石流　水利局急開閘護撤446人

集章抽郵輪之旅！基隆山海藝術節攻略　3大場域這樣玩最超值

「新客覺醒」創意翻轉傳統　侯友宜：傳承發揚客家文化

八里獨老驟逝忠犬守墓主　新北動保攜手民間暖心安置

全國啦啦隊千人競技基隆　邱佩琳化身榮譽領隊熱情迎戰

基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

基隆幼兒親子牙醫體驗營　40組家庭共學口腔保健

雲林縣114全縣運動會開幕　聖火傳承迎全運

王威晨破威能帝無安打　場上擊掌喊「Nice job」兩人都笑了

差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

43歲AV女優引退13年回歸！　達人揭真相：忘不了拍片刺激感

15年前「光晞不能捐」畫面再度爆紅　丁噹為1件事崩潰：為什麼不是我

驚喜互動掀話題　許基宏笑談與Lia愛心手勢：「她先比的！」

原民新秀攜AI歌手唱進花蓮　《東Care》專輯展現台灣多元文化

19歲女大生餐酒館遭撿屍！醒來「全身都沒穿」嚇到逃回宿舍

快訊／桃園竹圍海水浴場戲水！2高中生遭浪捲走　海巡搜尋中

強降雨釀災安南多里淹水大腿　陳亭妃：治水預算一次核定才有感

新北首屆居家托育畢業典禮　萌娃戴方帽撥穗歡慶成長

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

地方熱門新聞

即／高雄8/3「全市」停班課

後壁、白河積淹原因何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

石門山勞工育樂中心全新推出

阿里山499元低價旅遊套裝恐詐騙

中壢仁海宮請100公斤金身媽祖坐鎮

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

愛河上游變「牛奶河」！建商趁下雨偷排油漆水

台南強降雨安南區驚見浮屍消防人員打撈上岸確認為死者身分

劉倩伶接任中大壢中校長

台18線阿里山公路車禍　駕駛雙腿骨折

台南安南區水淹街頭黃偉哲換青蛙裝勘災

黃偉哲爭取5.5億整治六塊寮排水安南4里防洪面積擴大33公頃

台南中西區永福路車禍！韓籍女左轉撞上直行機車19歲騎士送醫

台南強降雨災情擴大黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

更多熱門

相關新聞

基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

基隆市環境保護局今（2日）在國立臺灣海洋大學育樂館盛大舉辦「2025年環保志（義）工群英會」地方初賽，吸引14支隊伍、超過300位志工熱情參與，參賽規模創下歷年新高。副市長邱佩琳親臨現場，代表市長謝國樑向無私奉獻的環保志工致意，並勉勵優勝隊伍延續基隆市過往佳績，於11月全國總決賽再創「四冠王」榮耀。

基隆豐年祭展現原民力　明年將建多功能會館

基隆豐年祭展現原民力　明年將建多功能會館

基隆社安網績效卓越　2社工獲衛福部績優獎

基隆社安網績效卓越　2社工獲衛福部績優獎

基隆推動老幼共融　體驗跨世代新學堂

基隆推動老幼共融　體驗跨世代新學堂

基隆消防局設醫療駐點服務　守護打火英雄身心健康

基隆消防局設醫療駐點服務　守護打火英雄身心健康

關鍵字：

基隆市山海藝術節藝文盛事文創市集

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面