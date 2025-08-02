集章抽郵輪之旅！基隆山海藝術節攻略　3大場域這樣玩最超值

▲海風伴鼓聲！基隆山海藝術節開幕，國門廣場變身露天劇場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025基隆山海藝術節今（2日）下午於國門廣場熱鬧揭幕，由基隆市副市長邱佩琳與文化觀光局長江亭玫共同主持，集結超過百家文創品牌與表演團隊，展開為期三週、橫跨國門廣場、海科館及暖暖三大場域的夏日藝文盛會。開幕活動由國際級「十鼓擊樂團」帶來氣勢磅礡的《山海傳情·鼓動風華》演出，震撼鼓聲吸引大批市民與遊客參與，現場充滿山海交織的藝術活力。

副市長邱佩琳表示，基隆山海藝術節已成為夏季城市藝文代表活動，今年特別規劃國門廣場、海科館及暖暖三大場域，結合文創市集、親子DIY、美食攤位及多元表演，打造適合各年齡層參與的藝文空間。今、明兩日活動精彩不斷，包括天馬戲創作劇團、臺灣特技團、紙風車劇團、搏逗兄弟、刺點創作工坊等知名團隊輪番上陣，還有視障鋼琴家許哲誠的動人演奏，讓藝術融入城市每個角落。

▲副市長邱佩琳致詞。

文化觀光局長江亭玫指出，藝術節特別設計互動集章活動，民眾於文創市集消費即可累積印章兌換限量好禮，包括「山海藝術節限定發光溜溜球」、拍貼體驗、神秘小禮，更有機會抽中三天兩夜郵輪之旅等大獎，讓參與者滿載而歸。

江亭玫補充，藝術節另兩場重點活動將於8月9日及16日分別在海科館碧水巷廣場及暖暖碇祥里風雨籃球場舉行。8月9日由八斗國小竹搖琴、慾望劇團與虎劇團等團隊演出，結合海洋文化打造親子創意空間；8月16日則由雨都舞蹈團、小青蛙劇團、UNI優尼客馬戲團接力登場，將社區變身流動藝術舞台。

邱佩琳強調，基隆山海藝術節不僅是暑假最受期待的親子藝文盛事，更展現基隆邁向「國際藝術港都」的決心。市府持續串聯山、海、文化與生活，讓藝術成為城市最美風景，邀請民眾在這個夏天一同感受基隆的山海創意與美好。