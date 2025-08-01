酒駕累犯車速過慢露餡　無照木工師傅「13年9度被抓」遭重判

▲酒測值0.94！木工師傅13年內「第9次酒駕」，法官重判9月徒刑。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

蔣姓木工師傅因酒駕屢次遭查獲，其駕照已遭吊銷，今年4月間再度酒駕，因車速異常緩慢遭巡邏警員攔檢，測得酒測值高達每公升0.94毫克。基隆地院審理發現，蔣男13年來已累計第9次酒駕，依公共危險罪從重量刑，判處9月徒刑併科10萬元罰金。

判決指出，蔣男於今年4月28日清晨6時許在新北市住處飲用竹葉青後，隔日凌晨1時許又在瑞芳區四角亭工地飲用保力達，隨後駕車行經基隆市暖暖區源遠路89巷口時，因車速異常緩慢引起警方注意。經警員盤查發現其渾身酒氣，實施酒測後數值達每公升0.94毫克，案經檢方偵結後依公共危險罪起訴。

法院審理發現，蔣男自2012年起已有8次酒駕前科紀錄，本次為第9次違犯，且歷次酒測值均偏高。其中第5次酒駕更造成被害人骨折傷害。法官審酌蔣男屢次酒駕，雖經吊照、入監執行仍未能戒除惡習，本次酒測濃度又屬高值，顯見其漠視公眾安全，依累犯規定加重判處9月徒刑，併科10萬元罰金。全案可上訴。

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