守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備　強化南消七大救災安全

▲菁展興業有限公司捐贈後勤照護裝備予台南市消防局第七救災救護大隊，守護消防第一線安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護消防人員救災後的身心安全，菁展興業有限公司捐贈一批後勤照護裝備器材予台南市政府消防局第七救災救護大隊，並於15日上午11時在第七大隊後方廣場舉行「菁展有情有愛、消防兄弟無礙」捐贈儀式，實際行動力挺消防第一線。

消防局指出，近年消防人員於火場輪替後，常因高溫、體力透支出現不適狀況，此次捐贈的後勤照護裝備，將可於救災現場即時成立休息與照護區，由救護人員透過器材監控消防人員身心狀態，若發現異常，能立即啟動後送機制，爭取黃金救援時間。

本次捐贈器材共計20項，包括多功能醫療照護帳篷、藍牙電子血壓計、多功能調節躺椅、空氣清淨除濕機等，全面提升第七大隊各分隊在救災後的照護能量。



消防局表示，這批後勤照護裝備得以順利到位，歸功於建南里里長江勝雄居中牽線，促成菁展興業有限公司與消防單位的合作，讓民間資源精準投入最需要的地方。

菁展興業有限公司負責人表示，消防人員為守護市民安全長期承受高度風險與壓力，企業能盡一份心力，讓消防弟兄在救災時也能獲得妥善照料，身心保持健全，才能更有力量守護台南市民的居家安全。



第七救災救護大隊大隊長石家源表示，菁展興業認同消防人員為社會、為人民犧牲奉獻的精神，特別捐贈後勤照護裝備，正是「取之社會、用之社會」理念的最佳展現，對消防兄弟助益良多。

消防局長楊宗林指出，市府將持續秉持市長黃偉哲守護市民生命財產安全的施政理念，同時確保救災人員現場安全，感謝菁展興業有限公司熱心挹注社會資源。此次捐贈的後勤照護裝備具高度實用性，對消防救災工作有莫大助益，也呼籲同仁善用民間力量，轉化為服務市民的實際行動。楊宗林也提醒，近日天氣寒冷，民眾使用瓦斯爐具或熱水器時務必保持通風，避免一氧化碳中毒，確保居家安全。