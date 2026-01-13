　
地方 地方焦點

青年直球對決！金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

▲▼ 金門縣政府召開首屆「金門縣青年諮詢委員會」會議。(圖／記者鄭逢時攝)

▲金門縣政府召開首屆「金門縣青年諮詢委員會」會議。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（13）日在縣府第一會議室召開首屆「金門縣青年諮詢委員會」會議，會議一開始相關單位針對「地方創生」該由哪個單位承辦就開始互踢皮球，整個議題在你一言我一語當中討論許久而未能定案，副縣長李文良忍不住出言制止要各單位停止討論這個話題，並要求於會後另行召開會議再討論。

李文良表示，青年不只是地方未來，更是推動社會持續發展的重要力量。縣府成立青年諮詢委員會，期待聽見青年真實聲音，將青年世代的創意與想法帶入縣政決策。他也強調，透過制度化參與管道，讓青年不再只是政策的接受者，而是能實際走進政策核心，參與討論與建構，讓政策更貼近世代需求。

▲▼ 金門縣政府召開首屆「金門縣青年諮詢委員會」會議。(圖／記者鄭逢時攝)

縣府產業發展處指出，青年諮詢委員會成員結合跨局處能量，包含民政處、財政處、城鄉發展處、產業發展處、教育處、社會處、觀光處、綜合發展處，以及文化局、衛生局等相關單位首長共同參與，並邀請專家學者提供專業建議；同時透過公開遴選方式，聘任7名外聘青年委員，另由國立金門大學、金門高級農工職業學校及金門縣國際青年商會各推薦1名青年代表，組成多元且具代表性的青年政策諮詢團隊。

產發處表示，首次會議除頒發聘書外，青年委員也針對青年政策踴躍發言。未來委員會將聚焦青年就業與創業、教育培力、青年住宅、福利政策、社會參與、文化創意產業、地方創生及青年跨境合作等面向，透過定期會議、專案分組及成果回饋機制，強化青年政策的實質推動與落實。

針對地方創生議題，一位委員匿名受訪表示，地方創生業務涉及公部門許多單位，確實很難只由一個局處負責，但若無明確規定特定局處負責，委員有疑問時各局處可能會互踢皮球，建議可由綜合發展處先掛名業管，遇到不同領域議題再分配給各局處，「可作總機角色，避免沒有單位願意受理。」

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金門新聞金門青年諮詢委員會

