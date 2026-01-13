民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

▲民進黨台南市長初選進入最後倒數，立委陳亭妃13日上午前往南區金華市場拜票，懇請市民守住電話、把握關鍵時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選電話民調進入最關鍵時刻，13日上午完成抽籤作業，確定抽中嘉義縣，依時程研判，台南市電話民調將於14日登場，選戰正式進入最後倒數階段，僅剩最後一天的全面衝刺期。

把握決戰前夕，立法委員陳亭妃今日上午偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向鄉親拜票，懇請市民把握關鍵時刻，守住電話、勇敢表態，用一通電話、一個答案，為台南寫下新的歷史篇章。

現場不少鄉親表達支持，直言陳亭妃長期深耕地方、作風親民，「就像自己的女兒、姊妹一樣親切可靠」，也期待未來能為台南帶來不同的城市氣象，讓「女性來顧台南這個家」，為城市注入更多溫暖而堅定的力量。

陳亭妃表示，這段期間推動「女力市長・鐵馬精神」行動，歷時11天、走遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，以一步一腳印的方式傾聽民意、回應市民期待。她強調，這股累積而來的正能量，未來要完整帶進台南市政府，用「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、用「行動政府」回應人民需求，讓城市持續向前。

她也分享自己的座右銘是「永遠和自己在比賽」，並指出，「領先」不只是數字，更代表更大的責任，未來希望和市民一起找回屬於台南的光榮感與自信。

面對即將登場的電話民調，陳亭妃鄭重呼籲，民眾只要接到電話，不論題目怎麼問，「答案都只有一個—陳亭妃」。她強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就有機會為台南400年來寫下歷史新頁，迎來第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

陳亭妃最後懇請所有支持者，把握最後34小時，全力動員、全力守電話，一起完成這場改變台南、改寫歷史的關鍵一役。