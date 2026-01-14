桃園市前國策顧問呂新民辭世！享壽86歲　2／1舉行告別式

▲呂新民（右三）一生奉獻八德，2017年獲聘國策顧問。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前立委、前國策顧問呂新民10日過逝，享壽86歲。在桃園市未升格前，呂國策顧問曾擔任八德鄉公所秘書、八德鄉長及數屆立法委員，一生熱愛八德、奉獻八德，消息傳出，地方萬般不捨！家屬表示，靈堂設於八德區金鎰街66號宅，定於2月1日上午9點在桃園市立殯儀館天大德廳辦理公祭。

呂新民出身八德地方政治世家，父親為桃園市八德鄉長，他接棒進入政壇，在桃園未升格前，曾擔任八德鄉公所秘書、2屆桃園八德鄉鄉長、2屆立委。他在陳水扁時代由藍轉綠，幫助陳水扁連任，蔡英文當選總統後，2017年被聘為國策顧問。

▲呂新民夫婦(前排坐者)提攜理念相同地方政壇後輩，不遺餘力。（圖／黃文義提供）

當年，同為八德子弟、時任桃園市長鄭文燦親送聘書、紙匾，肯定呂新民的人生與八德息息相關，既是八德本土派的精神領袖，也是國家重要的政治意見領袖，深愛故鄉，也對台灣這塊土地充滿熱情，期透過行動能改變台灣。

呂新民與其夫人陳英照，長年提攜理念相同的地方政壇後輩，儘管淡出政壇，但仍定期進行交流，了解地方建設看法和建言，親和個性，深受地方敬重，因此，呂新民辭世的消息傳出後，地方人士紛紛表示不捨。