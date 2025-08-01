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基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

▲女駕駛迷途墜20米邊坡 靠LINE定位奇蹟獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲深夜駕車墜20米邊坡！賓士「自動求救系統」神救援，女駕駛驚險脫困。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

50歲陳姓女子昨（7月31日）深夜開車行經新北市汐止前往基隆途中迷路，不慎將車輛開進偏僻產業道路，整輛車失控滑落約20公尺深的邊坡。由於當地手機訊號微弱，她求助無門，所幸所駕駛的賓士車內建的緊急求助系統自動啟動，成功通報台北市警方，轉由基隆市消防局前往救援，並透過手機通訊軟體LINE的定位功能鎖定位置，最終在事故發生1個多小時後成功將她救出，僅手部擦傷，所幸無生命危險。

基隆市消防局指出，昨晚8時40分接獲台北市警方轉報，指一輛賓士車在基隆市七堵區大同街（金葉山莊附近）產業道路邊坡滑落，駕駛陳姓女子失聯。消防局立即由第二大隊長高瓊瑤率領9輛救災車輛、16名消防人員前往搜尋。

▲女駕駛迷途墜20米邊坡 靠LINE定位奇蹟獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於事發地點地處偏僻、缺乏明確標的物，搜救困難重重。晚間10時15分，高瓊瑤接獲陳女來電，確認車上僅她1人，並立即與其加LINE好友，利用LINE內建定位功能取得陳女所在經緯度座標，迅速通報前線搜救人員。

搜救人員依據定位訊息於晚間11時55分，在七堵區大同街產業道路下方約20公尺邊坡處發現車輛，陳女已自行爬出車外，意識清楚，左手擦傷，隨即將她送往基隆長庚醫院治療。

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