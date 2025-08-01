基隆復興路國有地危屋恐塌　林沛祥會勘促市府速鑑定拆除

▲颱風季釀隱患！基隆中山區老屋結構崩壞。（圖／林沛祥辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山區復興路66巷有一處破舊老屋，因結構嚴重毀損，隨時有倒塌風險，鄰近居民憂心颱風來襲恐釀災，危及生命財產安全。立委林沛祥昨（7月31日）會同國產署等相關單位會勘，決議以安全為優先，由市府儘速安排技師進行結構鑑定，若確認為危樓，將依法拆除。

西康里長張繼志表示，該屋長期無人居住，殘破不堪，部分結構已傾毀，原屋主早已過世，目前由身障兒子繼承，無力處理後續事宜。近期兩次颱風導致樹根侵蝕地基，使得屋體結構更加脆弱，居民相當憂慮。

林沛祥強調，若屋舍倒塌造成傷亡，誰都無法承擔後果，公共安全必須擺在第一位。此次會勘決議，由市府都發處於15個工作天內安排技師辦理結構鑑定，若確認為危樓，後續拆除經費將由相關單位協助處理；拆除後產生的廢棄物則由國產署負責清運。

市議員宋瑋莉、郭美秀亦指出，中山區內仍有多處類似情況的老舊危樓，建議國產署建立完整制度，主動盤點並加以處理，保障居民居住安全。

林沛祥表示，對於潛在危機的老舊房舍，他將持續與市議員、里長攜手合作，積極解決問題，讓基隆市民住得安心、住得安全。