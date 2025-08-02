傳承部落記憶！基隆豐年祭展現原民力　明年將建多功能會館

▲基隆編5千萬整建原民會館，祖靈祭展現部落文化活力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中山地區祖靈祭暨豐年祭今（2日）在協和里停車場熱鬧舉行，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，與部落族人共同向祖靈獻上敬意。活動中邱佩琳宣布重大政策，市府明年將編列5千萬元預算整建原住民會館，打造專屬族人的文化傳承基地。

本次活動由基隆市原住民族教育文化經濟發展協會與中山區原住民生活教育協進會共同主辦，現場充滿濃厚部落氛圍。活動由頭目祈福儀式揭開序幕，安排射箭教學、搗米體驗、八卦網與織布教學等互動環節，更舉辦刺福球、揹地瓜比賽等特色競技，充分展現泰雅族與太魯閣族的文化精髓。

▲副市長邱佩琳體驗原住民射箭。

邱佩琳致詞時強調：「祖靈祭不僅是儀式，更是代代相傳的文化記憶。」她指出，中山地區作為基隆15個原民協進會中的重要據點，市府將持續投入資源支持。特別預告明年將推動原住民會館興建計畫，未來提供多功能空間，整合文化推廣、聚會聯誼及教育發展功能。

這項總預算5千萬元的建設案，將成為都會區原住民文化傳承的重要樞紐。邱佩琳表示，市府致力與各族群攜手，建構尊重多元、共融共榮的城市文化。活動尾聲，她再次向祖靈獻上感謝，並祝福文化傳承工作持續開花結果。