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基隆環保志工群英會初賽創新高　力拚全國四冠王

▲基隆環保志工群英會初賽創新高。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市環保志工群英會初賽創新高，14隊角逐全國賽門票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環境保護局今（2日）在國立臺灣海洋大學育樂館盛大舉辦「2025年環保志（義）工群英會」地方初賽，吸引14支隊伍、超過300位志工熱情參與，參賽規模創下歷年新高。副市長邱佩琳親臨現場，代表市長謝國樑向無私奉獻的環保志工致意，並勉勵優勝隊伍延續基隆市過往佳績，於11月全國總決賽再創「四冠王」榮耀。

邱佩琳致詞時強調，環保志工長期投身街道清潔、資源回收，無論酷暑或暴雨都堅守崗位，是城市環境的重要守護者。她特別提及，今年市府與環保局合作，將每支志工隊年度補助提升至2萬元，未來更將持續爭取資源，支持第一線環境維護與教育推廣工作，共同打造乾淨永續的基隆。

▲基隆環保志工群英會初賽創新高。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱佩琳表示，環保志工長期投身街道清潔、資源回收，無論酷暑或暴雨都堅守崗位，是城市環境的重要守護者。

本屆賽事分為「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」、「清掃接力賽」及「啦啦隊表演賽」五大項目，參賽者年齡橫跨25歲至84歲，展現環保行動的世代傳承。經過激烈競爭，天外天環教導覽小隊一舉拿下知識類雙料冠軍；仁壽里志工隊、過港社區發展協會分別稱霸「資源灌籃高手」與「清掃接力賽」；禮東里志工隊則以創意表演贏得啦啦隊項目優勝。這五支隊伍將代表基隆市進軍全國總決賽。

環保局副局長管鳳珠表示，群英會已成為志工年度交流盛事，今年更首度有3支新隊伍加入，顯見環保意識持續擴散。活動現場同步設置環保闖關、達人挑戰賽及摸彩等趣味環節，透過多元互動吸引市民關注環境議題。基隆市過去曾於全國賽締造同時奪得四項冠軍的紀錄，今年各界也期待優勝隊伍能再寫佳績。

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