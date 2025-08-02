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溫馨祖孫情！基隆推動老幼共融　體驗跨世代新學堂

▲基隆推動老幼共融 體驗跨世代新學堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動老幼共融，祖孫三代齊聚共創溫馨記憶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為響應聯合國對高齡化社會的重視，基隆市家庭教育中心、仁愛區衛生所與樂齡中心2日聯合舉辦「溫馨祖孫情」活動，吸引近百組家庭參與。市長謝國樑親臨現場，與祖孫三代共同體驗融合倫理教育、科學探索與文化傳承的創新互動，實踐「老幼共融」的城市願景。

活動以「愛之語工作坊」揭開序幕，心理師引導祖孫透過肢體語言、肯定話語等五種表達方式，破解世代溝通密碼。7歲的林小妹妹驚喜發現：「原來阿嬤最喜歡我幫她搥背勝過說甜言蜜語！」現場更首創「家務闖關地圖」，讓孩子透過整理收納、餐備等任務賺取代幣，兌換祖父母年輕時期的懷舊零食，在遊戲中自然建立家務共擔意識。

▲基隆推動老幼共融 體驗跨世代新學堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

在最具人氣的「懷舊童玩區」，祖父母示範滾鐵圈、打陀螺等技藝，與孫輩組隊挑戰3D列印改良版傳統玩具；STEAM手作課程則由長輩分享生活智慧，與孩子運用槓桿原理共同製作恐龍投石器。教育處長徐嬿立表示，「當阿公的竹編經驗遇上孫子的程式邏輯，正是最動人的跨世代學習。」

活動特別設置「時空郵筒」，讓祖孫寫下對彼此未來十年的期待。許多長輩感動發現，孩子們更重視「陪伴品質」而非物質給予。衛生局指出，後續將推出「祖孫健康護照」，結合代間互動與長照預防課程，讓情感連結延伸至日常生活。

謝國樑強調，基隆將持續推動「青銀共創」政策，9月起更擴大補助祖孫共學課程，讓家庭成為最溫暖的終身學習場域。此次活動不僅展現基隆對高齡友善城市的實踐，更為臺灣的家庭教育樹立創新典範。

▲基隆推動老幼共融 體驗跨世代新學堂。（圖／記者郭世賢翻攝）

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