地方 地方焦點

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

▲台南市推動校本資優教育方案，讓資優學生在原校即可進行深化、探究與跨域學習。（記者林東良翻攝）

▲台南市推動校本資優教育方案，讓資優學生在原校即可進行深化、探究與跨域學習。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「適性揚才」不是把孩子送走，而是把資源送進來，台南市政府持續推動校本資優教育方案，讓資優學生在原本熟悉的校園環境中深化學習、探索潛能，教育局指出，2026年度規畫參與校本資優教育方案的學校將增至16校，服務學生人數達49人，較2025年約30人明顯成長，顯示資優教育服務正穩定擴展、逐步深化。

市長黃偉哲表示，資優鑑定只是起點，真正的關鍵在於後續是否能提供符合個別需求的支持環境。南市校本資優教育方案以「深化、探究、跨域」為核心，透過資優生個別輔導計畫（IGP），由親師生三方共同討論學習需求，規劃獨立研究與跨域思考課程，讓孩子不用離開原校，也能找到潛能萌芽的舞台。

教育局長鄭新輝指出，台南市資優教育型態多元，115學年度全市資優資源班將達31班，涵蓋一般智能、學術性向、藝術才能、領導才能與創造力等領域。針對無法安置於資優資源班、但確有學習潛能的學生，校本資優教育方案提供更彈性、貼近需求的學習支持。近一年服務人數從約30人提升至49人，反映市府持續投入資源、補上制度縫隙。

資優教育中心召集人林妘蓁表示，未來將持續提供學校課程規劃的專業諮詢與輔導，並建立跨校交流與經驗分享機制，讓成熟方案得以複製、深化，逐步擴大參與學校數量，讓更多被發掘的資優生獲得長期支持。

崇明國小校長楊宗頴指出，學校在申請校本資優教育方案前，會與學生、家長及校方進行充分對話，依學生需求設計具挑戰性的課程，培養問題解決能力與知識活用力。

四年級劉同學分享，參與數理資優方案後，不僅更理解數學概念，也逐漸愛上解題與運算，期待未來能接觸更多跨領域、實作導向的課程，拓展學習視野。

教育局強調，校本資優教育方案具備高度彈性與創新性，可依學生特質與學校資源設計獨立研究、跨域課程或問題導向學習模式，未來將持續提供政策與行政支持，形塑更友善、多元且具支持力的資優教育環境。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表

桃園加碼補助國中小營養午餐　張善政：確保學子吃得飽又好

台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

曾獲大獎肯定！新加玻男星認曾罹患憂鬱症　煎熬過程曝「轉任教職」

台南資優教育深耕潛能

