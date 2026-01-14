台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

▲台南市推動校本資優教育方案，讓資優學生在原校即可進行深化、探究與跨域學習。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「適性揚才」不是把孩子送走，而是把資源送進來，台南市政府持續推動校本資優教育方案，讓資優學生在原本熟悉的校園環境中深化學習、探索潛能，教育局指出，2026年度規畫參與校本資優教育方案的學校將增至16校，服務學生人數達49人，較2025年約30人明顯成長，顯示資優教育服務正穩定擴展、逐步深化。

市長黃偉哲表示，資優鑑定只是起點，真正的關鍵在於後續是否能提供符合個別需求的支持環境。南市校本資優教育方案以「深化、探究、跨域」為核心，透過資優生個別輔導計畫（IGP），由親師生三方共同討論學習需求，規劃獨立研究與跨域思考課程，讓孩子不用離開原校，也能找到潛能萌芽的舞台。

教育局長鄭新輝指出，台南市資優教育型態多元，115學年度全市資優資源班將達31班，涵蓋一般智能、學術性向、藝術才能、領導才能與創造力等領域。針對無法安置於資優資源班、但確有學習潛能的學生，校本資優教育方案提供更彈性、貼近需求的學習支持。近一年服務人數從約30人提升至49人，反映市府持續投入資源、補上制度縫隙。

資優教育中心召集人林妘蓁表示，未來將持續提供學校課程規劃的專業諮詢與輔導，並建立跨校交流與經驗分享機制，讓成熟方案得以複製、深化，逐步擴大參與學校數量，讓更多被發掘的資優生獲得長期支持。

崇明國小校長楊宗頴指出，學校在申請校本資優教育方案前，會與學生、家長及校方進行充分對話，依學生需求設計具挑戰性的課程，培養問題解決能力與知識活用力。

四年級劉同學分享，參與數理資優方案後，不僅更理解數學概念，也逐漸愛上解題與運算，期待未來能接觸更多跨領域、實作導向的課程，拓展學習視野。

教育局強調，校本資優教育方案具備高度彈性與創新性，可依學生特質與學校資源設計獨立研究、跨域課程或問題導向學習模式，未來將持續提供政策與行政支持，形塑更友善、多元且具支持力的資優教育環境。