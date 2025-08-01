基隆消防局設醫療駐點服務　守護打火英雄身心健康

▲從心守護英雄！基隆消防局推駐點諮詢服務關懷同仁。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為落實消防人員職場安全與健康照護，基隆市消防局攜手國立臺灣海洋大學「工作安全作業輔導團隊（Local Project Management Office, L-PMO）」，共同規劃醫療駐點服務，預計自8月下旬起定點定期進駐，提供消防同仁健康諮詢、心理輔導及職場照護建議，守護第一線打火英雄的身心健康。

此次駐點團隊由「職業醫學專科醫師」與「諮商心理師」共同組成，將提供免費且匿名的心理與身體健康諮詢服務，針對消防人員的健康狀況進行更深入的評估與診療建議，協助他們掌握自身健康狀態。

駐點服務內容涵蓋廣泛，包括職業病防治與鑑定、一般健康與疾病問題諮詢、健康管理分級及檢查報告說明，並針對心理健康議題，提供憂鬱症、壓力調適、危機處理、人際與家庭關係、藥物濫用、睡眠障礙、創傷後壓力症候群（PTSD）等情緒困擾的專業協助與個別諮詢。

消防人員長期處於高壓、高風險的工作環境，面對各式緊急災害與重大事故，容易積壓心理壓力，甚至引發PTSD等心理問題。若未能及時察覺與處理，恐進一步影響工作表現與生活品質，甚至危及身心健康與安全。

基隆市消防局透過此次醫療駐點服務，建立一個安全、保密且專業的協助平台，期盼讓每位同仁都能獲得即時關懷與適切支持。消防局長游家懿表示，局方將持續推動跨領域專業合作，導入職業安全衛生管理理念，深化基層健康照護機制，共同打造安全、溫暖的工作環境，讓同仁無後顧之憂，全心投入防災與救援任務。