地方 地方焦點

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練　模擬縱火釀大量傷亡

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化公共安全防護與災害應變能力，台南市消防局第三救災救護大隊14日於轄內頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練，模擬公共場所遭遇無差別攻擊、不法人士縱火引發火災，並造成大量人員傷亡的複合式災害情境，全面檢視場所自主應變與消防搶救戰術運用。

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局說明，本次演練以人為縱火引發火災為想定，園區依據自主防災計畫，第一時間啟動緊急應變機制，進行人員疏散、初期滅火與通報作業。消防局接獲通報後，迅速派遣消防車輛及救護人員進場，展開火勢控制、傷患檢傷分類、緊急救護與後送等程序。整體演練過程中，透過公私部門跨單位合作與戰術協調，模擬真實災害情境下的決策與執行流程，展現消防人員在突發重大事件中的專業應變能力。

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，大型公共場所一旦發生災害，常因人潮密集導致救援困難、避難疏散不易，唯有透過平時反覆演練，讓政府與場所人員建立默契，才能在關鍵時刻有效降低災害損失。

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，近來社會事件頻傳，公共場所的安全防護更顯重要。本次演練除檢視園區自主防災能力外，也同步強化消防人員在突發攻擊事件與火災同時發生時的應變與救災處置，確保市民與遊客生命安全。

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲呼籲，民眾進入大型公共場所時，應留意並熟悉緊急避難路線，並配合現場人員指示行動，以降低災害風險。市府未來也將持續推動各類防災演練，提升市民防災意識，攜手守護台南城市安全。

▲台南市消防局第三救災救護大隊14日在頑皮世界野生動物園舉行大型公共場所消防搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

01/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

極端事件南消頑皮世界演練模擬縱火大量傷亡

