竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

▲社工協助至社會處的民眾填寫緊急救援服務申請表。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升獨居及行動不便身心障礙者居家與外出安全，新竹市政府自113年5月起推動「身心障礙者緊急救援服務」，透過科技輔助與主動關懷機制，建構即時、周全的社區安全防護網，協助身心障礙者在社區中安心生活，服務成效深獲肯定，截至目前已提供150人次服務，深獲使用者肯定。市府今(115)年持續服務並擴大服務涵蓋，讓更多身心障礙者獲得即時且安心的支持。

新竹市長高虹安表示，市府以「安居科技城」施政願景為核心，持續結合智慧科技與人本關懷，打造安全、友善且具韌性的生活環境。「身心障礙者緊急救援服務」正是智慧治理與社會照顧並進的重要政策之一，透過科技應用與專業支持，即時守護身心障礙者，落實全齡照顧與社會安全網精神。

社會處長黃佳婷指出，「身心障礙者緊急救援服務」除了以硬體設備守護身障礙者居家與外出安全外，更結合每月一次的定期關懷訪視，提升服務的溫度與周全性。除關懷服務使用者的日常生活狀況外，亦視需求提供簡易健康評估及福利資源諮詢，協助連結相關社會福利服務，確保身障者能在社區中獲得即時且適切的支持。

社會處分享，服務使用者林先生，過去因獨居且行動不便，對居家安全始終感到不安。自使用「身心障礙者緊急救援服務」後，透過社工員到宅關懷與協助，逐步改善生活環境安全，並順利連結相關照顧資源，讓他在日常生活與就醫安排上獲得更多支持，也大幅提升居住安全與生活安心感。

另一位服務使用者竇先生透過社工員定期家訪關懷與陪伴，讓他感受到被重視與支持。在服務團隊的協助下，完成居家服務、輔具申請及緊急通報設備建置，不僅讓生活更便利、安全，也讓他逐漸願意表達自身需求，主動參與服務規劃，生活自主性與信心明顯提升，實際感受到科技輔助結合專業關懷所帶來的改變。

社會處表示，有需求的身心障礙者可於週一至週五上午8時至下午5時，向社會處身心障礙福利科洽詢，電話03-5352386分機502。經需求確認後，將由委託廠商台灣新光保全股份有限公司新竹分公司提供相關設備與服務。