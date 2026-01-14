蜜棗界勞斯萊斯登場！屏東試種「雪16」亮相　AI助攻精準採收

▲雪16蜜棗。（圖／屏東縣好菓子合作社社員提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣好菓子合作社社員今年成功試種高端品種「雪16蜜棗」，單顆重量近半台斤，外型青翠碩大，被譽為蜜棗中的「勞斯萊斯」，一亮相即獲市場好評。該品種不僅果肉細緻、甜度高，還具備自花授粉與高環境適應力，社員更導入AI辨識技術協助判斷採收時機，展現屏東農業結合科技、提升品質與競爭力的新趨勢。

雪16蜜棗屬於雪蜜的進階品種，平均單顆果重約300公克、接近半台斤，有「棗中之王」之稱。果實成熟時具備爆漿特性，果肉細緻、含水量高，口感脆甜順口，甜度可達14至16度，品質表現亮眼。栽培上最大的優點是具備自花授粉能力，不需額外配置授粉樹，加上耐寒、耐熱、耐旱，環境適應力強，管理相對容易。

不

過，雪16蜜棗也存在明顯挑戰。社員實際種植經驗指出，第一年結果量偏低，每棵僅約20至30顆，與其他同期採收的蜜棗品種動輒200至300顆相比，產量差距甚大，也成為農民評估是否擴大栽種的重要考量因素。

在採收判斷上，雪16成熟果實須特別留意三大特徵，包括果色轉為亮黃綠色而非生青、果皮光滑且具光澤，以及果形圓整、肩部飽滿、果梗處趨於平順，才能確保最佳風味。

值得一提的是，合作社社員近期導入AI系統輔助採收判斷，透過拍照分析果實成熟度，清楚說明可採或不可採原因，不僅準確度高，也有效避免過早採收導致市場反應不佳的情況，展現智慧農業應用成果。

目前市面上雪16蜜棗價格依果型大小有所不同，一般等級5斤手提禮盒約850至1000元，中果（約5兩）、大果（約6兩）及特大果（約7兩）價格則更高，成為高端水果市場中的亮眼新星。