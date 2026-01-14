　
社會 社會焦點 保障人權

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

▲桃園市中壢警方今天中午接獲通報，中大路有油灌車沿路漏油，警方調閱監視器畫面通知肇事車主到案說明。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方今天中午接獲通報，中大路有小貨車沿路漏油，警方調閱監視器畫面通知肇事車主到案說明。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中大路今（14）日中午接獲通報，有載著油品的小貨車車沿路漏油面積長達300公尺，警方恐對往來車輛及行人造成危害，立即指派同仁到場處置，除要求優先確保用路人安全、避免交通事故發生，並實施交通管制疏導；另外，調閱周邊監視器畫面通知肇事駕駛到案說明，後續將依道路交通管理處罰條例相關規定依法究責，以維護道路交通秩序。

▲桃園市中壢警方今天中午接獲通報，中大路有油灌車沿路漏油，中壢警方到場處置。（圖／中壢警方提供）

▲桃園市中壢警方今天中午接獲通報，中大路有小貨車車沿路漏油，中壢警方到場處置。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局興國派出所於今天中午12時47分許接獲通報，中大路有貨車載運油料時沿路大量漏油，為避免對往來車輛及行人造成危害，興國派出所所長王韋力獲報後指派同仁迅速到場處置，要求優先確保用路人安全、避免交通事故發生。

▲中壢警方發現油灌車漏油面積長達300公尺，立即封鎖管制。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方發現貨車漏油面積長達300公尺，立即封鎖管制。（圖／中壢警方提供）

值班員警林愷宸派遣巡邏警員蕭禾毅、賴奕翔到場處置，發現油料自中大路與中正路口一路延伸至中央大學前，污染路段長達300公尺，蕭、賴2人隨即擺放交通錐實施交通管制疏導，提醒往來車輛減速慢行，全力維護現場通行安全。

為迅速排除危害，2員警立即通報清潔隊到場清理油污，員警黃琪崴主動前往附近加油站載運木屑，鋪灑於油污路段，加速吸附油料、降低車輛打滑風險。迅速分工通力合作下，全程未發生任何人員摔傷事故，展現警方即時應變與守護民眾的專業作為。

▲中壢警方女警黃琪崴主動以木屑鋪灑路面，避免人車打滑發生事故。（圖／中壢警方提供）

▲中壢警方女警黃琪崴主動以木屑鋪灑路面，避免人車打滑發生事故。（圖／中壢警方提供）

警方將調閱周邊監視器畫面通知駕駛到案說明，後續依道路交通管理處罰條例相關規定依法究責，以維護道路交通秩序，根據道路交通管理處罰條例，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

中壢警分局長林鼎泰表示，對於道路突發危險，警方第一時間主動交管、即時清除，秉持「視民如親」核心精神為民服務，呼籲駕駛人載運油料或液體物品時，務必妥善固定密封，勿因一時疏忽危害公共安全。

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

五楊高架桃園段3連撞！肇事休旅車翻覆　女駕駛恍神釀禍

用車糾紛產生嫌隙　3男闖民宅丟汽油彈報復！還好未釀悲劇

高捷38車站監視器僅37萬畫素　恐成偵查斷點

高捷38車站監視器僅37萬畫素　恐成偵查斷點

高雄市議會大會今（12）審議交通局今年總預算二三讀會，民進黨高雄市議員林智鴻根據高捷公司資料指出，捷運紅橘線目前39車站中，竟有38站監視器僅37萬畫素，不僅一般治安事件難以防治或嚇阻，未來若不幸有類似去年「北捷隨機殺人」案件，更加深警方緝兇難度，淪為「偵查斷點」。

「寒風中4小時」找不到車　警調監視器幫尋回

「寒風中4小時」找不到車　警調監視器幫尋回

高雄小黃左轉撞行人！他站斑馬線「肉身擋車」

高雄小黃左轉撞行人！他站斑馬線「肉身擋車」

桃園失竊贓車狂飆7公里　警方果斷開槍攔截逮嫌

桃園失竊贓車狂飆7公里　警方果斷開槍攔截逮嫌

專偷香油錢！3人竊團橫掃13間寺廟

專偷香油錢！3人竊團橫掃13間寺廟

