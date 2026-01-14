最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃　一通電話定勝負

▲王世堅14日再度南下陪同陳亭妃車隊掃街，為民進黨台南市長初選民調進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選電話民調進入最後關鍵時刻，14日為最後一天衝刺，立法委員陳亭妃展開車隊掃街行程，特別感謝有「扶龍王」之稱的立委王世堅再度南下站台，陪同她從出生地起跑，號召市民今晚一起顧電話、守住希望。

陳亭妃表示，14日晚上6時至10時將進行初選電話民調，時間只有短短一晚，懇請台南37區的市民朋友與親友幫忙在家顧電話，「每一通電話都很關鍵，一通就可能改變結果」。她強調，真正的公道來自每一份民意，只要撐過今晚，人民就能迎來最後的勝利。

針對民調作答方式，陳亭妃也特別提醒，若接到電話時題目中沒有她的名字，務必堅定回答「唯一支持陳亭妃」，即使訪員重複追問，也不要動搖，清楚表達立場，讓民意被完整記錄。

王世堅致詞時表示，他對陳亭妃充滿信心，直言她是目前「勝率最高、勝面最大」的人選。他指出，陳亭妃27年從政之路堅強又溫柔，是他所見過最有韌性的女性政治人物。

王世堅形容，面對大軍壓境、派系圍攻，陳亭妃始終沉著應對、勇敢向前，展現「泰山崩於前而面不改色」的氣度；在問政與服務上，更是踏實細膩、深獲地方鄉親肯定。他也特別提到，陳亭妃騎著單車走遍台南37個行政區、總里程518公里，一步一腳印完成前所未有的行動挑戰，展現驚人的體力與毅力，「完全有條件成為台南市首位女性市長」。

陳亭妃最後感性表示，這條路走來承受過許多不公平的檢視與考驗，但她從未退縮，只是選擇把事情默默做好，因為她始終相信，人民的眼睛是雪亮的。她誠懇呼籲，今晚一定要在家等電話，接到電話時，唯一支持陳亭妃，讓堅持與良善，在最後一刻贏得勝利。