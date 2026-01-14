　
地方 地方焦點

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲　籲顧好關鍵電話

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選14日晚間將進行電話民調，選戰進入最後關鍵時刻，高雄市長候選人賴瑞隆14日再度南下台南，陪同立委林俊憲展開最後一波車隊掃街，以實際行動力挺通過黨內初選，並呼籲支持者顧好關鍵電話，讓每一通民調都發揮力量。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲表示，今天是民調最後一天，「一通電話就可能決定勝負」，呼籲支持者與親友相揪，晚上6時到10時留意來電，民調請明確表達「唯一支持林俊憲」。車隊行經各行政區時，沿途不少民眾揮手、比讚回應，展現地方對他的支持與期待。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

在受訪時，賴瑞隆特別致贈象徵夢想與希望的黃色小鴨給林俊憲，期許他承載台南的期待，穩健划向勝利終點。林俊憲則回贈2011年蔡英文總統競選時提出的「三隻小豬計畫」小豬撲滿。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲回憶，當年他擔任民進黨發言人，透過小豬撲滿募集小額捐款，成功凝聚基層力量，也成為民進黨重要選戰象徵。此次互贈信物，寓意一步一腳印累積努力，終將兌換成果，也象徵南台灣城市之間彼此扶持、攜手前行。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，自己從政近30年，始終站在第一線為台南、為台灣民主打拚，民調最後關鍵時刻，車隊特別回到他的故鄉南區鹽埕掃街，象徵不忘初衷。他也強調，目前已成功團結「台南隊」，包括3位立委、20多位市議員公開表態力挺，展現民進黨在台南的高度團結。「團結的民進黨，一定奮戰到最後一刻。」林俊憲說，目標就是全力贏得初選。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

賴瑞隆表示，黨內初選正是民進黨民主精神的展現，競爭雖激烈，但始終保持良性。他也分享自身以些微差距勝出的經驗，更能體會每一通電話的重要性，因此今天特別化身「一日電訪員」，親自致電台南市民，呼籲集中力量支持林俊憲。他強調，唯有林俊憲，才能與高雄保持最緊密合作，真正落實南高連線，讓台南、高雄未來共同成長、一起進步。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，此次初選不只是個人選擇，更攸關民進黨未來路線與團結力量。他感謝多位黨內重要前輩與夥伴站台力挺，包括護國院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲，以及台南市長黃偉哲、前台南縣長陳唐山、屏東縣長周春米等人。此外，彰化縣長參選人陳素月、高雄市長參選人賴瑞隆也公開表態支持，彰南高屏力量全面集結，展現林俊憲能團結民進黨、跨縣市合作的首長級能力。

▲賴瑞隆14日南下陪同林俊憲車隊掃街，為民進黨台南市長初選進行最後衝刺。（記者林東良翻攝，下同）
林俊憲最後呼籲，「最後一哩路，一定要撐住。」 今晚6點到10點，每一通電話都非常重要，希望支持者集中力量，讓最有經驗、最能團結各方的林俊憲，代表民進黨出戰台南。他強調，唯有團結的民進黨，才能守住台南、守住民主，也才能在年底大選中繼續向前。

即／台南86快速道路貨車撞防撞車　2人受傷

即／台南86快速道路貨車撞防撞車　2人受傷

台南市南區86快速道路今（14日）上午發生一起施工車禍，消防局上午8時56分接獲報案，指稱86快速道路東向2K（南區路段）發生交通事故，一輛貨車不明原因撞上施工中的防撞車，現場有2名傷者，消防人員立即派遣救護車到場搶救將傷者送醫。

民進黨嘉義縣長初選完成　台南「妃憲大戰」今晚壓軸登場

民進黨嘉義縣長初選完成　台南「妃憲大戰」今晚壓軸登場

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

