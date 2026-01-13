　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

元智大學攜手台灣人工智慧學校　成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

▲元智大學攜手台灣人工智慧學校，成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

▲台灣人工智慧學校執行長陳伶志博士（右）與元智大學校長廖慶榮簽署合作備忘錄。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著生成式 AI 快速改變職場生態，「具備 AI 基本判斷力」已成為各行各業不可或缺的核心能力。元智大學13 日舉行全校主管共識營中，正式與台灣人工智慧學校（AIA）簽署合作備忘錄，宣布共同成立「AIA 人才認證（AIATC™）桃竹苗區域認證中心」。

未來將優先推動專為台灣職場設計的 AI 人才素養與專業能力認證制度，包含素養級（AIATCL™）、工程級（AIATCE™）及管理級（AIATCM™），協助在職人士進行再學習（Upskill）與轉職學習（Reskill），強化職場競爭力。

元智大學校長廖慶榮表示，人工智慧的推動不應侷限於少數技術人員，應成為全體主管與同仁共同具備的核心數位素養。透過雙方的合作，學校推動行政與教學單位在不需撰寫程式的前提下，掌握 AI 的基本知識與實務應用。期許全校主管皆能通過 AIA 人才認證，成為臺灣第一所取得 AIA 認證的高等學府。

▲元智大學攜手台灣人工智慧學校，成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

▲陳伶志博士介紹台灣人工智慧學校。（圖／元智大學提供）

元智大學指出，AIATCL™ 認證的最大特色在於「不要求程式能力」，也不以特定工具操作為導向，而是聚焦於 AI 的核心概念、實務應用理解，以及使用過程中的風險與倫理判斷，強調「懂 AI、會判斷」，而非「會寫程式」。考試採中文命題，特別適合行銷、企劃、人資、編輯、專案管理等非工程背景的專業人士，有助於其在跨部門合作或 AI 專案討論中，建立清楚的溝通基礎與決策能力。

該認證目前已廣泛應用於企業與政府部門培訓計畫，具備高度公信力。未來作為桃竹苗區域推動基地，學校將提供完善的行政支援與專業考場，大幅提升民眾取得證照的便利性，並協助企業解決 AI 人才辨識不易的痛點，進一步強化產學接軌與區域人才培育。

雙方將透過聯名宣傳與推廣活動，協助更多職涯工作者在 AI 時代建立關鍵判斷力，成為企業優先任用的重要人才。本次合作由台灣人工智慧學校執行長陳伶志博士與元智大學校長廖慶榮代表簽署，象徵雙方攜手深化 AI 素養教育與職場應用，展現共同推動人才培育的堅定承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

即時通報攔阻詐騙　關山警分局頒感謝狀表揚機警行員

民眾愛車電瓶沒電動不了　太麻里警即時救援

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

即時通報攔阻詐騙　關山警分局頒感謝狀表揚機警行員

民眾愛車電瓶沒電動不了　太麻里警即時救援

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

元智大學成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

屏東試種雪16蜜棗　導入AI判斷採收時機

桃園市前國策顧問呂新民過逝　2/1日告別式

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃一通電話定勝負

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

更多熱門

相關新聞

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

為推動國際教育交流並引領華語教學創新，元智大學中國語文學系獲教育部「新南向學海築夢計畫」支持，與姐妹校越南雒鴻大學攜手合作，展開為期一個月的海外實習計畫。元智大學7日表示，此次合作結合AI科技與華語教學，讓越南學生體驗全新的學習模式，開啟語言教育數位轉型的新篇章。

元智大學醫護學院揭牌　邁向智慧醫療

元智大學醫護學院揭牌　邁向智慧醫療

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

陳依純新作《機器人的日常消遣》　現身 TAxT 藝術節

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

2025國際商學院聯盟年會　元智大學登場

2025國際商學院聯盟年會　元智大學登場

關鍵字：

元智大學AI 人才認證台灣人工智慧學校

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面