　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

▲崑山科技大學近兩年註冊率逆勢上升8.44%，在少子化浪潮中交出亮眼成績單，將針對績優教師祭出最高3個月年終獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學近兩年註冊率逆勢上升8.44%，在少子化浪潮中交出亮眼成績單，將針對績優教師祭出最高3個月年終獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

少子化壓頂，多數大學陷入招生壓力之際，崑山科技大學卻交出一張「逆勢成長」的亮眼成績單，學校統計，近兩年大學部註冊率逆勢提升8.44%，研究所甄試報名率更突破100%，在同級私立科技大學中展現強勁競爭力。

為回饋教師、強化辦學動能，校方宣布針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻的教師，發放最高3個月年終獎金，其中包括入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」的資深教授，以實質獎勵鼓勵教師持續精進。

▲崑山科技大學近兩年註冊率逆勢上升8.44%，在少子化浪潮中交出亮眼成績單，將針對績優教師祭出最高3個月年終獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

校長李天祥表示，在充滿挑戰的高教環境中，崑山科大選擇把資源真正花在學生與老師身上，形成良性迴圈，是維持學校品質與註冊率上升的關鍵。自2018年高教深耕計畫啟動以來，崑山科大累計爭取近14.5億元補助，經費全數用於設備更新、跨域課程設計、創新教學平台建置及國際接軌合作；同時，學校每年再投入超過1億元作為學生各項獎助學金、專業競賽補助與學習支援，對於優秀新生更祭出最高100萬元獎學金與免費住宿，讓學生在減輕經濟壓力的前提下，全心投入專業與實務能力的累積。

為留住優秀師資並鼓勵教學與研究精進，崑山科大也同步提高教職員福利，自2022年起教職員薪資累計調幅超過11%，其中教師學術研究費依職級調幅更達11%至22%，在2025年成為南部率先宣布調薪的私立科技大學之一。李天祥強調，對專業人才的尊重不能只停留在口號，必須用具體待遇與制度支援，才能形塑穩定優秀的師資團隊。

▲崑山科技大學近兩年註冊率逆勢上升8.44%，在少子化浪潮中交出亮眼成績單，將針對績優教師祭出最高3個月年終獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在研究與產學量能方面，崑山科大近年多位教師連續入榜史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」，且已連續五年維持「私立科技大學第一」的紀錄，顯示其科學研究能量及國際能見度已與國內頂尖學府並駕齊驅。近三年技術移轉金額也穩定突破頂標1000萬元水準，規模約為一般標準的近一倍，實質帶動產業創新應用與技術加值。

在智慧財產布局上，經濟部智慧財產局統計顯示，崑山科大於2025年第3季以26件發明專利申請，名列全國大學第二、科技大學第一，2025年度共取得專利達60件；在2025台灣創新技術博覽會中，更一舉奪下6金、2銀、6銅，榮登全國大專院校獎牌王，凸顯學校在研發成果轉化上的實力。

憑藉台南在地完整的產業聚落與長期深耕合作，崑山科大去年再度獲得中國工程師學會「產學合作績優單位」肯定，自民國88年以來已第13度獲獎，堪稱產學合作常勝軍。《遠見雜誌》2025最佳大學六大面向評比中，崑山科大在產學合作表現從2024年的第27名，一口氣躍升至第17名，名列全國前11%、私立科技大學第二，充分展現學校在實務鏈結與「就業即戰力」培育上的成果。

▲崑山科技大學近兩年註冊率逆勢上升8.44%，在少子化浪潮中交出亮眼成績單，將針對績優教師祭出最高3個月年終獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為讓辦學成果真正回到學生身上，崑山科大持續提供多元資源與補助，包括各類專業證照與競賽獎助、弱勢助學金、創（就）業基金、海外研習與外語獎勵金等，並規劃免費輔導、專題實作與職涯培訓課程，陪伴學生建立專業力、語言力與創新力。值得一提的是，在資源不斷加碼的同時，學校學雜費依然維持雲嘉南地區私立科技大學中最低水準，讓更多在地與外地學生都能「負擔得起、念得安心」。

談到「逆勢上漲」的註冊率與招生成績，李天祥直言：「這不只是漂亮數位，而是來自多年踏實耕耘的累積。只要把學生放在中心，把對的事持續做好，崑山不只是撐過少子化，而是會持續成長，被更多人看見。」他也強調，未來將持續深化產學合作、推動跨域創新課程與國際交流計畫，讓崑山科大在技職教育版圖中，持續扮演「逆勢成長」的重要力量，成為企業信賴、家長放心與學生嚮往的技職大學首選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

即時通報攔阻詐騙　關山警分局頒感謝狀表揚機警行員

民眾愛車電瓶沒電動不了　太麻里警即時救援

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

即時通報攔阻詐騙　關山警分局頒感謝狀表揚機警行員

民眾愛車電瓶沒電動不了　太麻里警即時救援

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

軍購只需3千億？國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

7名日籍教練進駐悍將　林威助揭教練團「學習型改革」藍圖

【國道暴走】休旅車失控迴轉撞護欄！ 後車載舅媽骨灰驚呼：有保佑

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

元智大學成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

屏東試種雪16蜜棗　導入AI判斷採收時機

桃園市前國策顧問呂新民過逝　2/1日告別式

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃一通電話定勝負

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

更多熱門

相關新聞

帳戶冒出103萬！科技男嚇報案「一查是年終分紅」

帳戶冒出103萬！科技男嚇報案「一查是年終分紅」

「好像有人匯錯帳號了！」一名網友驚見帳戶多出103萬多元，嚇得急喊「要報警嗎？」，文章引發萬人關注，結果他報警、聯絡銀行後，竟發現這筆錢是公司發的百萬年終獎金，「今年公司的產品爆賺了...沒想到老闆願意分紅！」對此，有網友反而開始質疑真實性，「又是假帳號騙流量，小心是詐騙」。

2026電視主流揭密！

2026電視主流揭密！

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

家族事業上班「月薪3萬6待不住」！媽突給200萬年終

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

他主動辭職百萬年終泡湯　網指1點：很不合理

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

關鍵字：

崑山科大註冊率年終

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面