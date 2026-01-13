逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

▲崑山科技大學近兩年註冊率逆勢上升8.44%，在少子化浪潮中交出亮眼成績單，將針對績優教師祭出最高3個月年終獎金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

少子化壓頂，多數大學陷入招生壓力之際，崑山科技大學卻交出一張「逆勢成長」的亮眼成績單，學校統計，近兩年大學部註冊率逆勢提升8.44%，研究所甄試報名率更突破100%，在同級私立科技大學中展現強勁競爭力。

為回饋教師、強化辦學動能，校方宣布針對產學績效卓越或對校務發展有具體貢獻的教師，發放最高3個月年終獎金，其中包括入榜史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」的資深教授，以實質獎勵鼓勵教師持續精進。

校長李天祥表示，在充滿挑戰的高教環境中，崑山科大選擇把資源真正花在學生與老師身上，形成良性迴圈，是維持學校品質與註冊率上升的關鍵。自2018年高教深耕計畫啟動以來，崑山科大累計爭取近14.5億元補助，經費全數用於設備更新、跨域課程設計、創新教學平台建置及國際接軌合作；同時，學校每年再投入超過1億元作為學生各項獎助學金、專業競賽補助與學習支援，對於優秀新生更祭出最高100萬元獎學金與免費住宿，讓學生在減輕經濟壓力的前提下，全心投入專業與實務能力的累積。

為留住優秀師資並鼓勵教學與研究精進，崑山科大也同步提高教職員福利，自2022年起教職員薪資累計調幅超過11%，其中教師學術研究費依職級調幅更達11%至22%，在2025年成為南部率先宣布調薪的私立科技大學之一。李天祥強調，對專業人才的尊重不能只停留在口號，必須用具體待遇與制度支援，才能形塑穩定優秀的師資團隊。

在研究與產學量能方面，崑山科大近年多位教師連續入榜史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」，且已連續五年維持「私立科技大學第一」的紀錄，顯示其科學研究能量及國際能見度已與國內頂尖學府並駕齊驅。近三年技術移轉金額也穩定突破頂標1000萬元水準，規模約為一般標準的近一倍，實質帶動產業創新應用與技術加值。

在智慧財產布局上，經濟部智慧財產局統計顯示，崑山科大於2025年第3季以26件發明專利申請，名列全國大學第二、科技大學第一，2025年度共取得專利達60件；在2025台灣創新技術博覽會中，更一舉奪下6金、2銀、6銅，榮登全國大專院校獎牌王，凸顯學校在研發成果轉化上的實力。

憑藉台南在地完整的產業聚落與長期深耕合作，崑山科大去年再度獲得中國工程師學會「產學合作績優單位」肯定，自民國88年以來已第13度獲獎，堪稱產學合作常勝軍。《遠見雜誌》2025最佳大學六大面向評比中，崑山科大在產學合作表現從2024年的第27名，一口氣躍升至第17名，名列全國前11%、私立科技大學第二，充分展現學校在實務鏈結與「就業即戰力」培育上的成果。

為讓辦學成果真正回到學生身上，崑山科大持續提供多元資源與補助，包括各類專業證照與競賽獎助、弱勢助學金、創（就）業基金、海外研習與外語獎勵金等，並規劃免費輔導、專題實作與職涯培訓課程，陪伴學生建立專業力、語言力與創新力。值得一提的是，在資源不斷加碼的同時，學校學雜費依然維持雲嘉南地區私立科技大學中最低水準，讓更多在地與外地學生都能「負擔得起、念得安心」。

談到「逆勢上漲」的註冊率與招生成績，李天祥直言：「這不只是漂亮數位，而是來自多年踏實耕耘的累積。只要把學生放在中心，把對的事持續做好，崑山不只是撐過少子化，而是會持續成長，被更多人看見。」他也強調，未來將持續深化產學合作、推動跨域創新課程與國際交流計畫，讓崑山科大在技職教育版圖中，持續扮演「逆勢成長」的重要力量，成為企業信賴、家長放心與學生嚮往的技職大學首選。