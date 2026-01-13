高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

▲高雄市長參選人賴瑞隆13日南下台南，與立委林俊憲合體，宣示推動「南高連線」，打造幸福生活圈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨高雄市長民調初選結果出爐，由立委賴瑞隆勝出。賴瑞隆13日隨即南下台南，為好友、同黨台南市長參選人林俊憲加油打氣，兩人合體展現黨內團結氣勢，並共同宣示推動「南高連線、幸福實憲」，攜手打造台南與高雄緊密合作的幸福生活圈。

林俊憲表示，自己與賴瑞隆是多年好友與並肩作戰的夥伴，在得知賴瑞隆順利通過初選後，第一時間即致電表達祝賀，並相約在台南合體，為即將於14日登場的台南市長民調初選相互加油打氣。兩人受訪結束後，隨即展開車隊掃街行程，爭取市民支持到最後一刻。

林俊憲強調，這不只是朋友情誼的展現，更是對南台灣未來治理藍圖的具體想像。他指出，台南與高雄是一水之隔的兄弟城市，長期在環境保護、經濟發展、交通建設、防疫與救災等議題上，皆高度仰賴跨縣市合作，未來更需要制度化、常態化的聯手治理。

賴瑞隆表示，林俊憲長期深耕地方，對政策細節與城市治理有深厚掌握，是他心目中非常理想的台南市長人選。高雄與台南在生活圈、產業鏈與交通建設上本就緊密相連，若由理念相近、彼此信任的市長攜手合作，將能以服務市民為核心，為南台灣開創更寬廣的發展空間。

林俊憲進一步說明，未來南高合作將以三大具體方向推動。首先，在環境面向，將強化二仁溪流域整體治理，透過上中下游分工合作，推動水土保持、河岸改善與水質提升，兼顧環境永續與生態保護。

其次，在交通建設方面，將共同促成台39線向南、向北延伸，串聯南科與橋頭科學園區，擴大產業動能；捷運部分，台南推動深綠線自沙崙科學城向北延伸至南科台南園區，高雄則推動紅線路竹湖內線延伸至沙崙，強化南高生活圈連結，讓市民共享就業、觀光與醫療資源。

第三，雙方將攜手推動科技與產業升級，共同向中央爭取資源，協助傳統產業加速數位化、低碳轉型，並與半導體、無人機、航太等新興產業接軌，提升南台灣整體競爭力。

林俊憲最後強調，「南高連線，不只是口號，而是現在就要實現的治理藍圖。」唯有台南與高雄攜手合作，南台灣才能真正一起進步。他也呼籲市民，在明晚（14）接到電話民調時，請唯一支持林俊憲，讓台南與高雄未來能由最有默契、最能合作的市長並肩前行，共同推動南台灣的繁榮發展，打造真正有感的幸福生活。