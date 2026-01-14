技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

▲公東高工學生英語口試全數過關。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為培育兼具專業技能與國際溝通能力的技職人才，公東高工持續深化多元學習內涵，不僅重視學生專業技術的養成，也同樣高度重視語言能力的培育。餐飲科三年級學生今年透過台積電慈善基金會英語培力專案，成功媒合 TutorABC 商用英語課程，針對餐飲與飯店服務情境量身設計專業英語教學內容，協助學生在校期間即能累積實務英語溝通能力，為未來升學與就業奠定穩固基礎。

本次課程內容緊扣產業實際需求，涵蓋餐飲接待、點餐說明、顧客需求回應、飯店服務流程等常見職場情境，讓學生在學習專業技術的同時，也能同步培養以英語進行服務與溝通的能力，充分展現「做中學、學中用」的技職教育精神。

課程成果於今日在台東桂田喜來登飯店進行成果檢核，由飯店主管親自擔任口試官，透過情境式英語口語面試，實際檢視學生的應對能力與臨場反應。參與面試的餐飲科三年級學生全數順利通過，展現學生在專業訓練與英語培力雙軌並進下的亮眼學習成果，獲得業界一致肯定。

桂田喜來登飯店表示，企業相當重視在地人才的長期培育，透過與學校及公益團體的合作，讓學生能提前接觸業界實務與服務標準，不僅有助於學生職涯發展，也能為地方餐旅產業培育兼具專業素養與國際溝通能力的新世代人才，期盼未來持續深化產學合作關係。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇指出，基金會長期關注偏鄉培力，張淑芬董事長始終念茲在茲的就是培養學生具備謀生能力。本次透過英語培力專案，希望協助公東高工餐飲科學生在專業英文學習上突破語言限制、建立自信，讓技職學生在精進專業技能的同時，也能具備實際可應用於工作的外語能力，與企業及世界接軌，為人生開啟更多可能。

公東高工校長李恭榮表示，學校長期秉持「技術為本、素養並進」的教育理念，除扎實培育學生專業技能外，也特別感謝台積電慈善基金會長期的支持與合作，積極導入語言、溝通與跨域學習資源，讓學生在未來職場中具備更全面的競爭力。此次英語培力成果，正是公東高工落實技職教育升級、培養全方位人才的重要實證。