行動送暖！基隆歷屆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

▲慰勉矯正同仁辛勞，基隆歷屆議員協會蒞所贈慰問金。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市歷屆議員關懷互助協會理事長杜鎮川、議員宋瑋莉、議員曾紀嚴、議員呂美玲、議員鄭愷玲、議員秦鉦及記者陳水旺等7人，於今（14日）蒞臨基隆看守所，捐贈慰問禮金予機關同仁，以實際行動表達對矯正機關第一線同仁長期辛勞付出的關懷與支持，並慰勉同仁堅守崗位、維護社會治安之努力。

基隆看守所所長溫瑞祥於致詞時，對關懷互助協會的善舉表達由衷感謝，同時致贈感謝狀。溫所長表示，社會大眾的理解與支持是同仁前進的最大動力，此次慰問禮金不僅是對同仁努力不懈的慰勞，更是精神上的莫大鼓舞。未來看守所將持續秉持專業，精進各項業務質量並依法行政，以不負外界期待。

協會理事長杜鎮川表示，基隆看守所處於高壓的工作環境，第一線同仁須兼顧收容人的人權關懷與職場秩序，任務極為艱鉅。此次蒞臨除了解所內運作現況，更希望透過實際的捐贈行動，為守護社會安全的幕後功臣加油打氣，讓同仁感受到來自地方社會的關懷與溫暖。

基隆市歷屆議員關懷互助協會由多位卸任及現任議員組成，不僅具備豐富的從政經驗，更積極投入各項公益活動。本次捐贈活動不僅強化了矯正機關與地方社團的連結，也再次展現基隆地方各界共促社會和諧的正向力量。