保護令當空氣！家暴男硬闖妻子家洗澡　出獄不到24小時又被收押

▲24小時內再犯！家暴男無視保護令，出獄當天「秒回籠」。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名林姓男子昨（7月31日）刑滿出獄，明知妻子持有保護令、依法不得接觸，仍無視禁令，返回妻子住處欲取衣並要求洗澡，遭拒後妻子報警處理。警方獲報到場逮人，基隆地檢署複訊後，認為他有反覆違反保護令之虞，向法院聲請羈押，今（1日）上午獲基隆地方法院裁准。林男出獄不到24小時，再度因違反保護令被收押。

警方調查，60多歲的林男與妻子婚後長期相處不睦，被控對妻子施以精神上極大壓力，讓妻子難以承受，去年聲請保護令獲准，法官裁定林不得接觸、跟蹤或騷擾妻子，並須遠離其住所。

然而林男不顧裁定，今年1月間多次前往妻子住處騷擾，甚至一日達5次以上，要求返家住宿及使用浴室。林妻不堪其擾報警，檢方認定林男違反《家庭暴力防治法》，並有再犯之虞，聲押獲准。

法院審理後，合併判處林男3月徒刑，得易科罰金9萬元。林男因無力繳納罰金，選擇入監服刑。沒想到，昨日一出獄，仍穿著監獄服裝的他，隨即返回妻子家中想取衣洗澡，卻遭拒於門外，妻子立即報警。

警方於下午3時接獲報案將林男逮捕。據了解，林男身材瘦小，向警方辯稱因無處可去、也無法洗澡，才返回住處，並強調自己並無傷害妻子之意，未料妻子仍選擇報警。

案經檢察官複訊後，認定林男確實違反《家庭暴力防治法》，且有反覆違反保護令之虞，向法院聲請羈押。基隆地方法院今日裁定將其收押禁見。

林男短短出獄不到24小時，再度因違反保護令被送回看守所服刑，也讓警方直言：「真的無言。」