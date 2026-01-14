　
地方 地方焦點

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

▲台南市學生輔導諮商中心推出《寒假生活安心指南 CARES》，陪伴學生在假期中穩定情緒、安心生活。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市學生輔導諮商中心推出《寒假生活安心指南 CARES》，陪伴學生在假期中穩定情緒、安心生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒假即將展開，為協助學生在假期間兼顧心理健康與生活安全，台南市政府教育局學生輔導諮商中心推出安心宣導工具《寒假生活安心指南 CARES》，以「家」作為整體意象，提醒學生在假期中不只注意人身安全，也要為自己的心理狀態築起穩固防護網，讓關懷在寒假期間持續不打烊。

市長黃偉哲表示，寒假期間學生使用網路與接觸媒體資訊的時間增加，外界訊息快速流動，若缺乏判斷與情緒調節，容易引發焦慮與不安。《寒假生活安心指南》以 CARES 為核心，包含「安住內心（Calm）」、「關心彼此（Accompany）」、「安心生活行動指引（Risk-aware）」、「停止傳播負面資訊（End the spread）」及「尋求專業協助（Seek support）」，引導學生在假期中練習自我照顧、穩定情緒，培養心理防護力。

▲台南市學生輔導諮商中心推出《寒假生活安心指南 CARES》，陪伴學生在假期中穩定情緒、安心生活。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，照顧心理健康可以從理解自己的感受開始，當情緒起伏時，允許自己慢慢調整，就像為「家」打好地基，情緒才有地方停靠與休息。此外，寒假外出與聚會機會增加，提醒學生留意周遭環境、保持警覺但不過度恐慌，維持規律作息與生活節奏，有助於身心穩定。

學生輔導諮商中心主任陳怡潔表示，青少年常透過社群媒體建立自我認同與人際連結，但若忽略訊息真偽與情緒渲染，可能在無意間成為網路負面情緒的擴散者。建議面對負面資訊時落實「三不原則」──不觀看、不轉傳、不散佈，以實際行動守護自己與他人的心理安全。

教育局表示，台南市學生輔導諮商中心寒假期間持續掌握高關懷學生的輔導狀況，心理支持服務不中斷，也鼓勵家長與師長在假期中多給孩子傾聽與陪伴。若情緒困擾已影響日常生活，請主動尋求專業協助，心理求助不是脆弱，而是面對困難的勇氣。相關資源可至學輔中心網站查詢，或撥打六大分區學生輔導諮詢專線（https://tscc.tn.edu.tw）。

台南市擴大校本資優教育16校參與、49名學生在原校深耕潛能

台南市擴大校本資優教育16校參與、49名學生在原校深耕潛能

「適性揚才」不是把孩子送走，而是把資源送進來，台南市政府持續推動校本資優教育方案，讓資優學生在原本熟悉的校園環境中深化學習、探索潛能，教育局指出，2026年度規畫參與校本資優教育方案的學校將增至16校，服務學生人數達49人，較2025年約30人明顯成長，顯示資優教育服務正穩定擴展、逐步深化。

拋光工廠火警恐怖濃煙狂竄　空拍畫面曝

曾精準預測賴瑞隆勝出　沈政男再預測：陳亭妃贏林俊憲5個百分點

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

即／台南86快速道路貨車撞防撞車　2人受傷

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

