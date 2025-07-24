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中國蠻橫搶我選手賀電　外交部轟：粗暴卑劣手段令人不齒

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

▲我國選手領獎卻遭中國官員鬧場。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

記者詹詠淇／台北報導

中華跆拳道代表隊昨晚奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，沒想到在賽後領獎時卻遭2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。對此，外交部今（24日）表示，中方行徑不僅不尊重世大運及德國主辦方城市，更完全違悖國際體育精神及公民社會基本素養，令人不齒，已責成我國駐德國代表處持續洽請相關方協助，防範類此暴力犯行再次發生。

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，而這在羽球團體賽後也發生過。

對此，外交部表示，針對中國惡意人士在2025世界大學運動會中干擾賽事，打壓我國代表隊參賽，並蠻橫搶奪我方賀電的粗暴卑劣手段，外交部予以強烈譴責。中方的行徑不僅不尊重世大運及德國主辦方城市，更完全違悖國際體育精神及公民社會基本素養，令人不齒。外交部已責成我國駐德國代表處持續洽請相關方協助，防範類此暴力犯行再次發生。

外交部強調，世界大學運動會的核心價值是開放、包容與和平，各參賽方都應遵守世大運的規定及地主國的法律，不應以政治凌駕運動，並給予世大運以及各國參賽選手基本尊重。

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