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「日歐盟峰會」連4屆聲援台灣　外交部：台海和平已是國際共識

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有關日本首相石破茂與歐盟理事會主席及歐盟執委會主席舉行「日歐盟峰會」時強調台灣海峽和平穩定的重要性，外交部發言人蕭光偉今（24日）表示，這次是雙方繼2021年5月第27屆「日歐盟峰會」以來，連續4屆在聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性，再次彰顯維護台海和平穩定已是國際社會普遍共識與共同利益。

日本首相石破茂與歐盟理事會主席柯斯塔（António Luís Santos da Costa）及執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於本（7）月23日在東京舉行第30屆「日歐盟峰會」，會後發表聯合聲明強調台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題，並反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

蕭光偉表示，這次是雙方繼2021年5月第27屆「日歐盟峰會」以來，連續4屆在聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性，外交部長林佳龍對此表示歡迎，並感謝日本及理念相近國家持續在各種國際場合關切台海議題，包括今年2月美日峰會、4月石破首相與北約秘書長呂特的雙邊會談、5月日本-拉脫維亞峰會、日本-瓜地馬拉峰會及6月日本-芬蘭峰會等，再次彰顯維護台海和平穩定已是國際社會普遍共識與共同利益。

蕭光偉指出，在威權主義擴張威脅區域和平穩定，並挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將秉持總合外交的理念繼續與日本及歐盟等理念相近夥伴深化合作，捍衛共享的民主價值，共同促進印太區域及整體國際社會的自由開放與和平繁榮。

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