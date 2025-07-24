藍白罕見齊聲譴責中國　她揭關鍵喊：別被騙了

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免投票倒數最後2天，中華跆拳道代表隊昨晚奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，沒想到在賽後領獎時卻遭2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。除了民進黨，藍白今（24日）也罕見譴責中國。對此，民進黨立委黃捷表示，真正的原因只有一個，人民站出來了他們「終於」感到緊張。但別被騙了，他們昨才第四次封殺「譴責中共追撞副總統蕭美琴」提案，「不罷免，怎麼可能改變？」

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，而這在羽球團體賽後也發生過。除了民進黨外，國民黨、民眾黨也罕見發文譴責中國。

▲世大運台灣賀電。（圖／民進黨團提供）

對此，綠委黃捷在臉書表示，當藍白突然齊聲譴責中共，真正的原因只有一個：人民站出來了他們「終於」感到緊張。但別被騙了，就在昨天，他們第四次封殺「譴責中共追撞副總統蕭美琴」的提案。從中共曲解2758決議、香港23條惡法的譴責案，全被藍白擋下。

黃捷指出，世界各國早已表態譴責，但台灣身為受害者，卻因親中政黨把持國會、自我噤聲。不荒謬嗎？不讓人氣憤嗎？藍白現在急著發文洗白，卻在立院數百次封殺國安法案、刪體育及外交預算，對中共隻字不敢提。

「不罷免，怎麼可能改變？」黃捷認為，如林夕提醒的，「再等三年？台灣恐怕等不起了。不制止眼前的傷害，更大的災難就會來。」香港的痛，別在台灣重演。726投「同意罷免」，守住台灣的未來。

綠委沈伯洋則說，中國又來了。這次是在體育賽事時挑釁，硬搶台灣得獎選手的賀電，喊「我要看有沒有符合規定」。矮化台灣，中國無所不用其極。而中國最有力的武器之一，就是不停扭曲「2758號決議」，硬說「台灣是中國的一部分」，這場法律戰，全球都看在眼裡。

沈伯洋指出，所以，世界各國紛紛譴責中國。但，看看台灣國會，之前我們跟上全世界，提出導正2758的提案，羅智強只會說，「賴清德不要再騙」，沒有反駁、沒有論述，只有標語；韓國瑜呢？協商時直接離席，議程乾脆喀掉，畫面切成散會，這就是去年國會的縮影。

沈伯洋說，當全世界譴責中國的時候，他們選擇，跟中國站在一起，未來，他們只會站得更近。726，站出來，投同意，守護民主台灣。

綠委吳沛憶也說，看中國隊那位女子在旁一直叫囂「看你有沒有違規」，叫幾句就動手要搶台灣隊的賀電。「如此無知又失禮，我整個既視感上來。共產黨國民黨系出同門？」

吳沛憶指出，上次遇到這種無知匪類是在議場的陳玉珍，不懂法案、不讀議事程序在那邊瘋狂叫囂，叫一叫就開始動手來打同事。最厭惡這種因為自己講話內容太可笑沒人要理，就開始動手動腳的。

「但是你們知道嗎？國民黨不只沒有制止陳玉珍，他們硬幹選罷法惡修那天，我親眼看著傅崐萁在議場角落，烙一群藍委手比議事檯上我們的方向在指揮『行凶策略』」，吳沛憶說，後來就是你們在直播上看到的，一群國民黨男性立委把陳玉珍全身舉起，推上兩層高的議事檯，把她當兇器。

吳沛憶指出，陳玉珍開始對整排的民進黨女性立委動手，出手打黃捷、推林楚茵、從後方勒住把她拖到地上，還有一群男男女女藍委把陳培瑜壓在地上踹到瘀青的那一天。

吳沛憶表示，「那天，我們被國民黨從議場內『用踹的、用拖行的』拉到議場外，坐在韓國瑜平常位置身後的走廊地上，我看著我所認識的堅強無比的培瑜邊喘不過氣、邊掉淚。很少哭的我也哭了」。被陳玉珍踹到瘀青、抓到流血她都沒想哭過，她氣到痛的是，「到底我們國會怎麼會變這樣子？」為什麼要讓這種品性的人代表國家？我們還要這樣多久？