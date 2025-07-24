陸搶奪中華隊賀電！陸委會：讓全世界看笑話

▲陸委會副主委、發言人梁文傑展示賀電內容。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣的跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運拿下銀牌後，遭中國大陸方人員搶奪賀電。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑24日表示，陸方在德國這樣文明水平高的地方做這樣的事情，是讓全世界看笑話。

梁文傑在例行記者會上提到，依照「奧會模式」規定，台灣是以中華台北的名義參加奧會，用的是奧會會旗，也就是梅花旗，歌曲是國旗歌，「至於現場觀眾要怎麼喊、要講台灣還是講什麼，當初的協定根本沒有規定。」

梁文傑指出，關於這一次的爭議，台灣選手如果拿到獎牌，教育部就會發部長賀電，這是事先準備好的，如果拿到獎牌，現場體育署的官員就會拿教育部部長賀電給選手，「賀電內容很簡單，就是誰參加了什麼比賽，恭喜拿到了獎牌，最後是教育部長的署名，還有日期，中華民國幾年幾月幾號。」

梁文傑說，對陸方來說，有「中華民國」四個字就不行，所以才會在現場動手動腳、搶奪賀電，「在德國這樣文明水平比較高的地方去做這樣的事情，是讓全世界看笑話。」

梁文傑還說，這樣的行為不應該再出現，因為在國際場合，雙方多年來都遵守奧會模式，沒有更多的約束或要求，「接下來還有幾天比賽，我們不希望再有這種事情。」

▼陸方人員試圖搶奪我方選手賀電。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

