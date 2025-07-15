中國、印度最傷！　川普擬對俄祭「次級制裁」鎖定能源買方

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普14日在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面時表示，若俄羅斯在50天內無法達成停火協議，將對俄羅斯能源買方實施「次級關稅」，即「次級制裁」，中國與印度將首當其衝。

川普批評俄國總統普丁（Vladimir Putin）出爾反爾，原以為2個月前就能達成協議，但俄方仍持續轟炸烏克蘭，「若50天內沒協議，就要實施100%次級關稅」。白宮稍後由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說明，川普所稱的實為「次級制裁」。

《半島電視台》指出，美國常以次級制裁手段，懲罰與受制裁國交易的第三方國家與企業，例如過去針對購買伊朗石油與俄製武器的國家。全球金融機構為避免遭制裁，普遍不再與俄羅斯或伊朗交易。

2024年俄羅斯石油占印度進口量35%，中國為19%，土耳其2023年也有58%的精煉油來自俄國。若實施次級制裁，這些國家恐受波及，尤其印度長被指控煉製俄油再出口至西方，削弱制裁效果。

不過印度則反駁，購買俄油能釋出中東與非洲產能，供西方使用，有助穩定油價。若俄油退出市場，各國勢將搶購其他來源，推升油價。未來50天內，美方動作備受關注。