川普關稅衝擊小！美股3大指數收紅　台積電ADR跌近2美元

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普周末再度升高貿易緊張局勢，宣布自8月1日起對歐盟與墨西哥大多數進口商品加徵30%關稅。雖然此舉引發市場關注，儘管美股早盤受關稅消息影響出現下跌，終場三大指數仍全數收紅；科技股方面則漲跌互見，特斯拉股價漲幅逾1％。

道瓊工業指數上漲88.14點，或0.20%，收44,459.65點。

標準普爾500指數上漲8.81點，或0.14%，收6,268.56點。

那斯達克指數上漲54.80點，或0.27%，收20,640.33點。

費城半導體指數則下跌49.57點，或0.87%，收5,646.72點。

川普的關稅威脅對市場情緒造成一定壓力，歐盟方面則延長報復性措施的暫停至8月初，仍保留協議談成的可能性。白宮表示，目前與歐盟、加拿大和墨西哥的談判仍在進行中。

個股方面，電動車大廠特斯拉股價收漲3.39美元，或1.08%，收316.90美元；晶片龍頭輝達（Nvidia）下跌0.85美元，或0.52%，收164.07美元；台積電ADR（TSMC）則下跌1.73美元，或0.75%，收228.67美元。

投資人本周更加關注美國即將公布的一系列重要經濟數據與企業財報。市場預期，川普政策的實質影響將於近期逐步浮現，到時或對股市帶來較明顯的反應。