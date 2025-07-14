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快訊／川普威脅將對俄羅斯徵收100%關稅

▲▼川普。（圖／取自白宮直播）

▲川普威脅，將向俄羅斯收取100％關稅。（圖／取自白宮直播）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte），談到俄烏問題時，川普威脅，俄烏雙方若未能在50天內達成協議結束戰爭，美國將向俄羅斯徵收100％關稅。前一天，川普才表示美國將向烏克蘭提供「先進」裝備，以協助其對抗俄羅斯。

稍早，川普宣布與北約達成協議，將向烏克蘭提供武器以抵禦俄羅斯的猛烈攻擊，且費用由北約100%負擔，「我們今天達成了一項協議，我們將向他們（北約）運送武器，他們將為此付費。美國不會為此支付任何款項，我們會負責生產，而他們會支付費用。」

呂特表示，該協議「非常重大」，並意味著「歐洲挺身而出」，「這是第一波，後面還會有更多。歐洲國家希望參與其中。」

▼川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（左）。（圖／路透）

▲▼美國總統川普14日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）

至於烏克蘭心心念念的愛國者飛彈何時會運抵？川普回答，「我們會在幾天內送達一些，很快就會到了。」川普表示，擁有愛國者系統的歐洲國家將會把它們移交給烏克蘭，「它們很快就會陸續抵達」。

對此，呂特也補充，下一批對烏克蘭的軍援將不僅限於愛國者飛彈系統，還將涵蓋更廣泛的軍事裝備。

事實上，川普上週就曾向美媒 NBC 新聞透露，他將於週一就俄羅斯問題發表「重大聲明」，因為他對俄羅斯總統普丁愈來愈感到不滿。當時川普拒絕說明將宣布什麼，但他表示，預計參議院將通過一項措施，對俄羅斯實施更多制裁。

 
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