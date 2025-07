川普看足球嗨喊「玩得超開心」　梅蘭妮亞拎愛馬仕包搶鏡

▲川普與梅蘭妮亞13日現身紐澤西大都會人壽體育場,觀賞FIFA世界俱樂部盃決賽。(翻攝Fashion and Style Trump family 臉書)

美國總統川普(Donald Trump)與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)13日現身美國紐澤西州東拉瑟福德的大都會人壽體育場(MetLife Stadium),觀看國際足總俱樂部世界盃(FIFA Club World Cup)決賽,梅蘭妮亞的一身時尚穿搭在網路上掀起熱議。

該場比賽由英超豪門切爾西(Chelsea)對上法甲勁旅巴黎聖日耳曼(PSG),最終切爾西以3比0橫掃巴黎,奪下隊史第二座俱冠盃冠軍。梅蘭妮亞當天全身名牌,身穿Michael Kors黑色外套、白色襯衫和裙子,俐落有型。搭配Dior太陽眼鏡和愛馬仕(Hermes)凱莉包,腳踩Manolo Blahnik白色高跟鞋,展現時尚品味。

川普在比賽中場接受《DAZN》訪問時表示:「我玩得很開心,足球真是一項了不起的運動。」他指出,美國人習慣說「Soccer」,而不是全球普遍使用的「Football」,「我不確定這個叫法能不能輕易改變,但比賽真的非常精彩」。他還透露,有人問他什麼時候要把獎盃領走?他笑回:「我們永遠都不會來拿,你就一直放在白宮橢圓辦公室裡吧,因為我們會再做一座新的!」

▲梅蘭妮亞拎的愛馬仕凱莉包很吸睛。(翻攝X@MELANIAJTRUMP)

談到美國的足球發展,川普指出:「我們國家很熱,我想足球熱潮也會很火熱,現在已經很狂熱了,關注度越來越高,而高關注自然會帶來更多優秀球員,我認為美國的足球未來會非常成功。」

他也回憶,自己年輕時親眼看過已故傳奇球王比利(Pelé)在同一地區的舊球場比賽,「那場比賽座無虛席,比利真的太棒了」。他期待明年即將在美國舉行的2026年世界盃,說道:「足球是全世界最國際化的運動,它能真正把全世界凝聚在一起。」

相關畫面也在社群媒體X上瘋傳,包含梅蘭妮亞專注看比賽,還似乎向川普解釋「什麼是越位」。美國總統官方帳號「Rapid Response 47」轉發兩人坐在觀眾席一起唱美國國歌的畫面。

