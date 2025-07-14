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川普看足球嗨喊「玩得超開心」　梅蘭妮亞拎愛馬仕包搶鏡

川普與梅蘭妮亞13日現身紐澤西大都會人壽體育場，觀賞FIFA世界俱樂部盃決賽。（翻攝Fashion and Style Trump family 臉書）

▲川普與梅蘭妮亞13日現身紐澤西大都會人壽體育場，觀賞FIFA世界俱樂部盃決賽。（翻攝Fashion and Style Trump family 臉書）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）13日現身美國紐澤西州東拉瑟福德的大都會人壽體育場（MetLife Stadium），觀看國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）決賽，梅蘭妮亞的一身時尚穿搭在網路上掀起熱議。

該場比賽由英超豪門切爾西（Chelsea）對上法甲勁旅巴黎聖日耳曼（PSG），最終切爾西以3比0橫掃巴黎，奪下隊史第二座俱冠盃冠軍。梅蘭妮亞當天全身名牌，身穿Michael Kors黑色外套、白色襯衫和裙子，俐落有型。搭配Dior太陽眼鏡和愛馬仕（Hermes）凱莉包，腳踩Manolo Blahnik白色高跟鞋，展現時尚品味。

川普在比賽中場接受《DAZN》訪問時表示：「我玩得很開心，足球真是一項了不起的運動。」他指出，美國人習慣說「Soccer」，而不是全球普遍使用的「Football」，「我不確定這個叫法能不能輕易改變，但比賽真的非常精彩」。他還透露，有人問他什麼時候要把獎盃領走？他笑回：「我們永遠都不會來拿，你就一直放在白宮橢圓辦公室裡吧，因為我們會再做一座新的！」

川普看足球嗨喊「玩得超開心」　梅蘭妮亞拎愛馬仕包搶鏡

▲梅蘭妮亞拎的愛馬仕凱莉包很吸睛。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

談到美國的足球發展，川普指出：「我們國家很熱，我想足球熱潮也會很火熱，現在已經很狂熱了，關注度越來越高，而高關注自然會帶來更多優秀球員，我認為美國的足球未來會非常成功。」

他也回憶，自己年輕時親眼看過已故傳奇球王比利（Pelé）在同一地區的舊球場比賽，「那場比賽座無虛席，比利真的太棒了」。他期待明年即將在美國舉行的2026年世界盃，說道：「足球是全世界最國際化的運動，它能真正把全世界凝聚在一起。」

相關畫面也在社群媒體X上瘋傳，包含梅蘭妮亞專注看比賽，還似乎向川普解釋「什麼是越位」。美國總統官方帳號「Rapid Response 47」轉發兩人坐在觀眾席一起唱美國國歌的畫面。


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