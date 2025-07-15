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中國宣布對非洲53國「實施零關稅」！獨缺台灣友邦史瓦帝尼

▲大陸海關總署統計分析司司長兼發言人呂大良。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲中國海關總署發言人呂大良。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者閔文昱／綜合報導

中國海關總署14日宣布，自今年12月1日起，對53個與中國建交的非洲國家實施100%稅目產品零關稅待遇，藉此進一步擴大中非經貿合作。該措施被官方定調為「用中國的大市場帶動各國共同發展」，是中國國家主席習近平在6月中非合作論壇成果落實協調人部長級會議上提出承諾的具體實踐。

根據中國官方說法，此政策將進一步擴大先前已對33個「最低度開發國家」所提供的優惠待遇。中國海關總署發言人呂大良指出，今年上半年，自這些國家的進口已實現兩位數成長，顯示措施初見成效，下一步將擴大至53國，涵蓋如南非、奈及利亞等中非貿易主要夥伴，並強調中國「內需擴大、市場持續擴容，將惠及世界」。

不過，這項措施也引發外界關注，唯一未納入名單的非洲國家是與台灣維持邦交關係的史瓦帝尼，成為本次零關稅計畫中的「缺席者」，這也被部分媒體解讀為具有地緣政治意涵，在美國總統川普揮舞關稅大棒之際，中國則選擇祭出貿易優惠，試圖拉攏發展中國家並擴大「全球南方」朋友圈。

同場記者會上，中國亦公布今年上半年進出口總額為人民幣21.79兆元，年增2.9%。其中，對非洲貿易額達人民幣1.18兆元，成長14.4%，顯示中非合作持續升溫。中國也強調在對歐盟、日本與東協等傳統與新興市場皆有成長，外貿夥伴「朋友圈」持續擴大。

海關總署副署長王令浚指出，當前全球貿易保護主義升溫，但中國仍堅持擴大開放，強調「個別國家濫施關稅，違背國際規則，為全球經濟帶來挑戰」，中國有信心與能力在風險中穩定貿易基本盤，透過開放政策帶動更多國際夥伴共創成長契機。

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