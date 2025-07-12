新北表揚55位模範父親　侯友宜：父愛如光指引人生

▲今年90歲的模範父親代表陳和國先生，過去經歷過823砲戰及臺海戰役。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（21日）以「光陰的故事」為主題舉辦「2025年度新北市模範父親表揚大會」，市長侯友宜親自表揚55位模範父親代表，並致贈金戒指與獎牌，他表示，父親像一道影子，默默傾聽孩子們的煩惱，父親也如同一道亮光，照亮孩子們人生旅途方向，8月8日父親節即將到來，祝福每一位爸爸平安、健康、喜悅，父親節快樂。

侯友宜表示，每位獲獎的模範父親都有一段令人動容的故事，如高齡94歲的模範父親代表方三旗先生，方爸爸生於日治時代，從小培養出刻苦耐勞的性格，成家後為養育兒女，不僅以耕種田地維生，也會到外地做零工貼補家用，仍不忘鼓勵兒女認真讀書、學習一技之長，讓孩子在社會上努力成就自己。

▲侯友宜感謝父親如同一道亮光，照亮孩子們人生旅途方向。

今年90歲的模範父親代表陳和國先生，過去經歷過823砲戰及臺海戰役，是一生為國奉獻的軍人，現今不僅培養登山興趣，照顧自身健康，在教育孩子方面也鼓勵適性發展，讓孩子們找到自己的興趣，發光發熱。侯友宜感謝模範父親們以身作則成為孩子的學習標竿，並傳達正向力量，讓新北市越來越好。

社會局補充，今年模範父親表揚以「光陰的故事」為主題，代表著爸爸們用厚實的支持與陪伴，與子女一同度過美好的童年。此次特地將表揚典禮拍照背板融入夜市元素，象徵從小到大父親帶著全家到處遊玩的記憶，讓家人一起重溫美好的親子回憶，給予模範父親最真摯的祝福。典禮上也帶來薩克斯風演奏與父親相關的組曲，場面相當溫馨。