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新北萬里首座文健站啟用　原民長者重溫部落記憶

▲新北萬里首座文健站啟用。（圖／新北市原民局提供）

▲新北萬里首座文健站啟用。（圖／新北市原民局提供）

記者郭世賢／新北報導

位於山海交界的萬里區北基社區今（11日）迎來重要里程碑！為照顧都會區原住民長者的身心健康與文化傳承，新北市原民局推動設立的「萬里區原住民族文化健康站」正式揭牌啟用。此為新北市第27處文健站，也是萬里區首間原民長者照顧據點，未來將提供在地族人關懷、學習與陪伴的空間。

萬里區北基社區的阿美族人多來自臺東東河鄉與長濱鄉，早年為投入遠洋漁業而北上謀生。其中，長光部落林進德頭目18歲即離鄉工作，堪稱最早扎根萬里的族人之一。他回憶，起初當地原住民僅「五根手指頭數得出來」，後逐漸凝聚成社群，並成立「台北縣萬里鄉原住民族旅北同鄉會」（現為萬里區原住民族發展協進會），成為族人在地深耕的起點。

過去族人長期期盼設立文健站，卻因場地難覓而延宕。今年在萬里區公所協助下，協進會終獲閒置空間，促成設站。目前站內服務25位長者，規劃文化手作、傳統技藝等課程，並由林頭目親自傳授編籃與木工，讓長者延續文化智慧，透過互動活出自信與價值。

原民局長Siku Yaway（林瑋茜）強調，文健站不僅是照顧據點，更是文化延續與長者發揮所長的平台。未來將持續拓展新北市各區文健站，強化都會區原民長者的支持網絡。

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