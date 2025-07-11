泰山大窠坑溪二期整治完工　侯友宜：打造自然親水綠廊

▲新北市府以「近自然工法」營造大窠坑溪水域型態及棲地條件，還原河道景觀，讓紅冠水雞、翠鳥、黃綠澤蟹等達82種生物在此棲息。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大窠坑溪水環境營造計畫第二期於2024年1月開始進行，今年5月已順利完工，今（11日）舉行啟用典禮，市長侯友宜表示，市府以「近自然工法」營造水域型態及棲地條件，還原河道景觀，讓紅冠水雞、翠鳥、黃綠澤蟹等達82種生物在此棲息，並建立長達約1.3公里的景觀綠廊，提供在地民眾散步、親近自然的好場域。

水利局簡報說明，此次工程內容除水域環境營造外，陸域沿線於河道側增設三處寬2公尺的懸臂鋼構棧道，並於堅實一橋增設一處無障礙入口連接周圍公園及步道，強化無障礙設施與社區、公園的串聯，提升整體通行友善度，並於夜間導入節能LED照明。侯友宜表示，市府致力打造友善環境，提供景觀綠廊讓民眾休憩安全又安心，歡迎長輩們多走動，有益身心健康。

▲新北市府11日舉行大窠坑溪水環境營造計畫第二期完工啟用典禮。

侯友宜也說，乾淨的水環境才能孕育出多樣物種，也能守護民生健康。新北市有豐富水環境，除泰山大窠坑溪外，還有板橋湳仔溝、中永和瓦窯溝、中和藤寮坑溝、蘆洲鴨母港溝、新店碧潭堰等，市府團隊透過河川整治、汙水改善，不僅提供乾淨水域，也讓生物得以棲息繁衍，全力守護自然生態，與大自然共存共榮。

水利局補充，大窠坑溪第二期工程延續第一期工程「近自然工法」理念，秉持「不擴張、不破壞」原則，保留原有地貌資源，讓人、水與環境重新連結。工程總經費1億5,677萬元，綠化空間超過3,200平方公尺，兼顧環境、防洪與民眾使用需求，歡迎民眾多走出家門，親近水岸，感受城市中自然的氣息與活力。