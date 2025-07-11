曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

▲國民黨立委洪孟楷遭爆料，私下動員新北市基層義消等人員出席「反罷免」造勢活動。（圖／翻攝自Facebook／李宇翔）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨新北市議員李宇翔日前爆料，新北市消防局動員基層義消參加反罷免活動，甚至建議攜眷參加，根本嚴重違反行政中立，不過，隨即遭新北市長侯友宜駁斥，然而，李宇翔今（11日）進一步揭露，就是藍委洪孟楷透過助理發號施令，把基層當成「保位」工具。

李宇翔日前爆料，新北市消防局以「特殊公差」為名，要求基層義消出席國民黨於板橋舉辦的反罷免活動，甚至建議攜眷參加，根本嚴重違反行政中立原則，針對此事，侯友宜則回應，任何刻意的連結、政治的傷害，對所有同仁都是不公平的。

然而李宇翔今日進一步揭露，為什麼新北市府甘願冒著違反行政中立的風險，也要動員全體義警消、警察同仁、警友站、民防人員，參加反罷免造勢活動？原因很簡單，就是因為有大立委「需要」而且「要求」這麼做，而那位大立委就是洪孟楷。

李宇翔說明，根據爆料內容指出，洪孟楷透過易姓女助理，負責聯繫義消、警消、警政、民防群組動員參加造勢活動，這位助理甚至身兼林口防宣分隊長職務，等於可以直接對基層發號施令。

李宇翔指出，從對話紀錄可見，語氣上雖是「拜託幫忙」，但卻要求比照「上次大選每個站都找10人到場」等話語，證明洪孟楷已習慣性以這種動員方式，更藉此在人數上讓各站相互比較、施加基層壓力。

此外，李宇翔痛批，這些被動員的人，平時都是為守護社會默默付出的義消、警消、警友、民防人員，出錢出力、犧牲奉獻，現在卻被洪孟楷當成自己保位的工具。

李宇翔強調，一個在國會成天作亂、只會造謠喊口號的立委，如今面對選區近六萬選民連署罷免，居然還要把基層同仁拉下水，新北市府竟還配合演出，這樣的行徑，看不出一絲對基層的尊重，像洪孟楷這種政客會被罷免，只能說是剛好而已。

▼國民黨立委洪孟楷遭爆料，私下動員新北市基層義消等人員出席「反罷免」造勢活動。（圖／翻攝自Facebook／李宇翔）