YouBike動滋騎乘券7／15上線　新北通勤綠廊水岸風光任你遊

▲租借YouBike騎新北市通勤綠廊夏日遊。（圖／新北市交通局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「YouBike動滋騎乘券」即將自下周二（15日）起開放16歲至22歲青年朋友使用青春動滋券兌換，正值暑假期間，新北市交通局歡迎青年朋友抵用YouBike動滋騎乘券租借YouBike2.0自行車或YouBike2.0E電動輔助自行車，來體驗新北市通勤綠廊自行車道，欣賞沿途河岸美麗風光，享受綠色環保的動健康之遊。

教育部體育署為鼓勵青年朋友積極參與體育活動及觀賞賽事，每年年滿16至22歲的青年朋友可至動滋網(500.gov.tw)登記領取面額500元的青春動滋券。7月15日起再加碼納入租借YouBike公共自行車，青年朋友可至「我的青春動滋券」頁面選擇兌換「YouBike 動滋騎乘券」，並完成YouBike會員帳號驗證後，即可兌換等值面額的YouBike動滋騎乘券，兌換後系統自動歸戶至YouBike會員帳號。

▲投保免費的公共自行車傷害險。

交通局簡任技正吳政諺表示，交通局以二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道及新店溪河濱自行車道等四條路線為主幹道，串聯33座YouBike租借站，打造新北市通勤綠廊，每到週末假日更吸引許多自行車車友自在騎行，享受運動樂趣和水岸自然風光。詳情請至新北市政府交通局「新北市自行車通勤綠廊」官網。

吳政諺說，新北市YouBike提供免費公共自行車傷害險，青年朋友騎乘YouBike前請於YouBike官網或YouBike APP登錄會員，完成投保「公共自行車傷害險」，讓騎乘安全多了一份保障，也呼籲大家騎乘時遵守交通規則及禮讓行人，避免發生交通事故。

交通局也提醒，拖鞋與洞洞鞋容易滑脫，影響自行車踩踏、剎車等動作，且因少了保護、容易受傷，所以騎乘自行車請選擇包覆性佳且不易滑脫的鞋款，以確保自身騎乘安全喔！

▲騎YouBike請選擇包覆性佳且不易滑脫的鞋款。