藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團提出的「普發一萬現金」昨（11日）在院會中完成三讀，然而，國民黨立委羅明才在議場發言時表示，普發一萬是10個一千、100個一百、1000個十塊，並亮出手中的千元大鈔，引來熱議。對此，民進黨台北市議員林亮君痛批，擺出一副施捨大家的態度，講得一副用2300億元，普發現金是什麼天大的恩賜。

國民黨團提出的「普發一萬現金」昨日在院會中完成三讀，羅明才透露，每當他經過台大醫院、南京東路以及台北市各個角落，看到需要金錢幫助的國人，有的在地上乞討，有的拿一個碗一直拜託買玉蘭花，心裡有多麼沉重、多麼痛，並想起韓國瑜院長所講的「莫忘世上苦人多」。

羅明才還秀出手中的一萬元鈔票，並一邊數著鈔票、一邊強調，「一萬塊是什麼？一萬塊就是10個一千、100個一百、1000個10塊」。該畫面流出後，在社群平台上引來熱議。

林亮君痛斥，一年多來國民黨在立法院是怎麼擋法案、擋預算的？戴頭盔、戴格鬥手套、用保鮮膜封門，無所不用其極地阻擋法案審議、預算討論，議事廳是好好講道理的地方，人數優勢還硬用暴力處理事情。

林亮君進一步指出，國民黨刪除的預算超過2000億、凍結超過1500億，影響層面從社會住宅到國防安全，現在卻站在議事殿堂，講得一副2300億元普發現金是什麼天大的恩賜。

林亮君也開轟，羅明才是在開什麼玩笑？手上那些鈔票都是人民的納稅錢，不是口袋裡的私房錢，卻擺出一副施捨給大家的態度，到底是在搞什麼，台灣人沒有欠你們，人民的納稅錢要花在對的地方，普發現金能解決什麼問題？

林亮君表示，台電撥補1000億被藍白聯手阻擋，要馬兒好又要馬兒不吃草，電力修復、增強電網韌性都需要錢，未來倘若台電不敷虧損須漲電價，又要罵政府。

最後，林亮君直轟，話都給國民黨在講，但不要以為當選就由你玩四年，人民就要忍受藍委們囂張妄為四年，寫在憲法裡的罷免權，會先讓國民黨吃上一記民主鐵拳。