藍白衝刺！反罷合體王鴻薇　黃國昌：別讓民進黨回到一黨專政時代

▲王鴻薇舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」，民眾黨主席黃國昌出席 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（12日）上午成立松山後援會，民眾黨主席黃國昌站台助講。黃國昌指出，這一場大惡罷雖然是對著國民黨的區域立委而來，但民眾黨在這場民進黨發動的大惡罷「我們絕對不會缺席」，民進黨發動大惡罷，最簡單的理由，就是選輸了要翻桌，想要回到過去一黨專政的時代。

黃國昌一上台就問，「民進黨想要一黨專制，我們可以容許這樣的事情發生嗎？」過去一年多，他跟王鴻薇共事，可以負責任地說，王鴻薇揭發弊案最有利，不斷推動福國利民的法案，昨天他們一起直播，提到過去一年多實踐了很多法案，最有感的，就是為了80歲長者廢除巴氏量表，這看起來或許是小事，但是是每個家庭中的大事。

黃國昌提到，像他這樣年紀的人，其實承受很大壓力，下面有小孩要養，上面又有爸爸媽媽要顧，2024年選舉時，侯友宜開出這樣的政見，反應的價值是，民進黨掌權這麼久的權力都忘記，開出來的支票是要兌現的。

黃國昌說，台灣民眾黨跟國民黨或許有些看法不一樣，但只要是福國利民的、承諾人民的，兩個黨派都會放下黨派之私，把國家利益放在政黨利益之上，台灣民主不應該是民進黨做主。

黃國昌說，現在民進黨還沒有掌握國會的情況下，已經把這個國家搞成什麼樣子，原本以為不會在台灣發生的事情，竟然在民進黨的手中，赤裸裸的、毫不遮掩的向你展現權力。

黃國昌指出，過去這一年好不容易推動的福國利民的法案，未來如果民進黨一黨獨大會一個一個被民進黨翻回去，更攸關的是這個國家和下一代共同的未來，呼籲大家都要站出來挺王鴻薇。