轟民進黨用大罷免撕裂台灣　管中閔轟：政府創造一批「鳥民意」

▲前台大校長管中閔出席王鴻薇「反惡罷松山後援會成立大會」 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

726大罷免倒數14天，國民黨立委王鴻薇12日舉辦反惡罷松山後援會成立大會，前台大前校長管中閔也到場力挺，表示大罷免就是撕裂台灣，不是為了團結，如果為了團結應該互相包容，罷免是最惡劣的方式、是民主的倒退。他更批，選舉出一批新立委就是新民意，政府應該接受，怎麼又創造一批「鳥民意」？

管中閔提到，當民進黨發動大罷免的時候，他心中產生困惑，還記得台灣第一次政黨輪替時，很多藍營其實是失望的，但請問當時藍軍有去翻桌嗎？是不是那之後，台灣人對民主選舉的真諦也就加深了？選舉的結果，民意最大，我們就該接受，不管喜不喜歡就該等到下次再來，立委選舉這麼多年來，大家都接受了，新的一批委員就是新的一批民意，新的民意，政府也該接受，怎麼會在新的民意裡面，再創造一批鳥民意？

管中閔指出，如果進行民主這麼多年後，現在又要說民意該如何如何，那民意不就白走了嗎？所以看到這個大罷免，他認為就是破壞民主，而且對於民主不尊重，當大家選完後應該回歸平靜，但大罷免就是再度撕裂，不是為了團結，如果為了團結應該互相包容，罷免是最惡劣的方式、是民主的倒退。

管中閔提到，426活動他也說過，以前有很多政黨是透過獨裁上台，包括當年的獨裁納粹政黨，他操作民主一些特別的地方的時候，就是民主的倒退，這樣也讓德國逐步走上民主倒退、法西斯，所以這次罷免很重要，就是為了要讓台灣團結，要避免民主倒退，如果再讓民進黨權力無限放大的時候，沒有人約束他，大家可以想像民進黨會變成什麼樣的怪獸，他會把權力用在無所不用其極的地步。

「所有的事情都顯示民主在倒退」，管中閔說，反對大罷免就是反對民主的倒退、保護民主。這些年來他沒有跟王鴻薇合作，但是都有觀察她在立法院的行為，注意到王鴻薇都在站在社會公義的一面、站在弱勢的一面，她是俠女，堅決對抗邪惡的勢力，常看到新聞轉播，王鴻薇都在保護受欺負的人，我們就是需要王鴻薇這樣的委員來保護民主，台灣走了這麼多年的民主，我們習慣民主，而民主也是台灣存在在世界上最重要的理由。

管中閔強調，反對大罷免，就是讓台灣團結，就是讓台灣團結，所有權利都可能被濫用，所以要有制衡的力量，立法院就像行政權力的一個堤防，呼籲大家站出來，保護民主堤防不會被沖垮，台灣是民進黨一個黨的天下嗎？是台灣人的天下，一起保護台灣的民主。