綠批普發一萬救罷免　黃國昌嗆：民進黨不用把腦中的邪惡套給別人

▲王鴻薇舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」， 民眾黨主席黃國昌出席 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院11日三讀通過國民黨團版普發現金案，綠營批大撒幣為救大罷免。對此，民眾黨主席黃國昌今（12日）批，民進黨這種說法完全是在侮辱台灣人民的智慧，普發現金的這個議題老早就攤在台面上，奉勸民進黨不要永遠把自己腦中的邪惡強加套在別人身上。

黃國昌今（12日）出席國民黨立委王鴻薇在民生社區舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」，媒體問到，民進黨認為普發現金是在救大罷免？黃國昌表示，民進黨這種說法完全是在侮辱台灣人民的智慧，普發現金的這個議題，過去民進黨政府從人民身上超徵了超過一兆，普發現金的這個議題老早就攤在台面上，,在公共政策上討論，也獲得了非常多人民的支持。

黃國昌強調，相關的法案早就提出，其實民進黨只反映一種心態，2008年蔡英文跟賴清德可以高喊要普發現金，2023年蘇貞昌也可以要喊普發現金，民進黨只有一個標準，就是民進黨可以，其他的人都不行。

黃國昌提到，在野黨看到了人民在過去這幾年不僅稅收被超徵，而且在物價指數不斷升高，為了要去讓人民的生活能夠獲得一些紓解，而且能夠促進國內內需的經濟活動，才提出了這樣子的政策。奉勸民進黨不要永遠把自己腦中的邪惡強加套在別人身上。

