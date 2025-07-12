比起朱立倫藍委更希望他站台？　黃國昌：見縫插針的話不用再說

▲王鴻薇成立反惡罷松山後援會， 民眾黨主席黃國昌出席 。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免將在7月26日投票，近來國民黨積極造勢要催出投票率，不少立委也邀請民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌站台。黃國昌今（12日）幫王鴻薇站台時，媒體問到，傳出藍營認為與他合體比跟黨主席朱立倫合體還加分？對此，黃說，「這種見縫插針的話真的就不用再說了」，此刻就是要團結一致，別讓台灣的民主被民進黨搞得更沈淪。

黃國昌說，此時此刻，在野黨之所以站在一起，團結一致，就是不希望台灣的民主被民進黨搞得更沈淪、台灣的法治繼續被民進黨企圖要一黨獨大而繼續踐踏。

黃國昌強調，民眾黨跟國民黨在一些政策立場上面或許不一樣，但這無礙於雙方針對共同的理念推動改革法案，也能夠彼此相互合作，所以這種見縫插針的話真的就不用再說了。

「但是我們看到的民主進步黨是什麼？」黃國昌指出，民進黨從賴清德上台以後，口中喊著團結，實際上面的行為全部都在製造對立、製造仇恨、製造衝突，「這相對於賴清德總統，最近才開始所謂的團結十講，事實上是一個非常諷刺的反差」。

黃國昌直言，相信台灣社會對於賴清德這十講的虛偽，及內容上面問題一堆，也發出了相當不滿的怒吼，這也促使賴清德總統不得不停止，繼續講下去。