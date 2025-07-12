普發一萬財源哪來？　綠黨團曝歲計賸餘數：就是舉債

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

政院說普發一萬債留子孫，國民黨則稱國家財政好、歲計賸餘還有很多？吳思瑤表示，造謠一張嘴、闢謠跑斷腿，國民黨在胡扯瞎說，國家累計歲計賸餘8千多億，已經在疫後振興支用3800億、戰鬥機購置150億、此次行政院編列4100億，扣除這些已經支用的，還要還債、法定必要支出，只剩下335億，國民黨版本完全不敢提財源這麼來，就是舉債啊！向下一代借錢救國民黨的罷免。

吳思瑤指出，國家再怎麼會賺錢、人民拚經濟再怎麼樣有稅收，國家每一分每一毫已經用在國家建設所需，歲計賸餘已經見底，絕對沒有國民黨說的拿來2350億很划算。他們的前提建立在造謠、連預算書都看不懂狀況下，絕對沒有歲計賸餘很多、可以普發現金。

普發現金財源部分，吳思瑤表示，昨天國民黨版本完全不敢提財源這麼來，就是舉債啊！就是預支下一代未來，向下一代借錢救國民黨的罷免，有智慧的公民朋友都能判斷，這就是再次違憲，預算權就是行政權，決定編列歲計賸餘編列在哪，立法院只能監督、刪減，合理把關，發現金不是立法院權力。

吳思瑤指出，立法院沒有權力發現金，請問傅崐萁、黃國昌發現金，花的錢是誰的？是國民黨產、還是柯文哲貪汙的錢？這是基本權力分立原則，不要再違憲，違法違憲、傷害財政紀律，這是過去一年半來一再發生，行政院如果研商後提起覆議、憲法救濟程序，黨團絕對尊重跟支持，捍衛憲法精神、財政紀律根子孫未來。

吳思瑤坦言，不管釋憲也好、覆議也罷，都有可能在藍白多數暴力下並不樂觀，最能夠挽救這種政治亂象的就是726公民投票，告訴國民黨立委，人民反對國民黨違法違憲、債留子孫、慷國家之慨、用後代的錢救罷免。

媒體也追問，是否不排除覆議、釋憲？吳思瑤表示，這當然是研議中的可行方案，也是現存政治體制中能行政救濟方案，絕對會正向研議，黨團會強化跟行政院溝通，也會強力支持行政院決定，採取必要攻防。

