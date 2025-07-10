　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

▲新北改善碧潭大橋環河路口。（圖／新北市交通局提供）

▲新店碧潭大橋路口打造友善步行環境。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升新店碧潭大橋與環河路口行人安全與便利，新北市交通局與養工處合作辦理路口改善工程，新設行人穿越道並串聯周邊社區居民往返碧潭東岸的行人動線，增設無障礙斜坡道及標線型人行道，讓行人過馬路更安全、更便捷。

交通局專門委員林昭賢表示，新店碧潭大橋周邊社區居民往返碧潭東岸，長期以來需走行人地下道通行，惟礙於行人地下道寬度不足、未設置無障礙斜坡道與電梯設施，對高齡、年幼者及行動不便的民眾來說並不友善。

▲新北改善碧潭大橋環河路口。（圖／新北市交通局提供）

▲新店碧潭大橋路口打造友善步行環境-行人穿越務必按押。

為改善無障礙通行環境，經交通局、養工處會勘研議在環河路口的中央分隔島開設缺口劃設行人穿越道線，路口北側則增設斜坡道與人行道銜接，南側新設標線型人行道延伸銜接行穿線，串聯完整無障礙行人通行動線。

林昭賢指出，由於該路口尖、離峰時段車流量都相當大，綜合評估後設置按壓式行人號誌燈，該路口平時行人紅燈恆亮，而當行人要穿越馬路時按壓後，行人號誌即依時序轉為行人綠燈通行，以兼顧行人安全與車流順暢。

交通局表示，已在該路口行穿線兩端均設置「行人穿越，務必按押」標誌，提醒民眾過馬路前務必先按壓行人號誌，等行人綠燈亮起才能通行；交通局在實施初期也會派員在現場觀察，並視實際狀況滾動調整號誌控制時序；也特別提醒車輛駕駛人行經該路口時務必減速慢行，遵守號誌指示，停讓行人，以維行車安全。

【更多新聞】

►縱火燒毀15尊神像！瓦斯爐+令旗當「柴火」　狂男涉重罪起訴

►新北八煙野溪溫泉發現人骨「還穿著登山鞋」　疑失蹤4年婦遇難

►通緝犯不會AI！幫改PDF檔「一搞5hrs」　警臨檢友搬衣櫃擋門

►收簿手買人頭戶搞詐騙...賠10萬換緩刑　欠債男提供帳戶判更重

►鐮刀砍妻、兒女打到失聰　法官判3兄妹免扶養「渣父」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」
快訊／台中五口命案有新進展！
光電設備遭吹爆惹議　旭東環保發重訊
GD泰演唱會突宣布取消！歌迷怒了
光電板被吹落到魚池有毒害？事實查核中心給答案
豪雨狂炸　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

5縣市AI小英雄跨縣市交流　侯友宜力推科技教育培育人才

新北婦女大學成果展登場　侯友宜讚終生學習展韌性

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

產官學齊聚新北長照研討會　侯友宜提「智慧安養」三大主軸

新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

分科測驗明登場！新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

教師化身職人助植人　富山實小製作手工皂守護植物人健康

只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影　強化暑期宣導

健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

5縣市AI小英雄跨縣市交流　侯友宜力推科技教育培育人才

新北婦女大學成果展登場　侯友宜讚終生學習展韌性

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

產官學齊聚新北長照研討會　侯友宜提「智慧安養」三大主軸

新北推防災新招！AR結合兵推演練土石流應變

分科測驗明登場！新北贈「包中茶」免費索取　助考生討吉利

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

教師化身職人助植人　富山實小製作手工皂守護植物人健康

只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影　強化暑期宣導

健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

空軍戰備轉場實兵演練　分散部署保存戰力

明、後天「分科測驗」照常舉辦　停班課區考生交通住宿費可申請補助

不斷更新／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」

威廉老婆揭「生二寶辛酸」　自嘲行走青蛙＋情緒魔王：發呆就掉淚

金鍾國、尹恩惠再被疑交往過！　17年前舊照流出「構圖都一樣」

八仙樂團來台開唱「找她當嘉賓」　練團地點竟選在咖啡店

快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

Energy牛奶坐鎮《宇宙啦啦隊》　天后阿妹的老師也來了

金馬影后離婚6年突被疑生二胎！　李小璐「親口否認也難平息」

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

地方熱門新聞

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

山區電桿斷裂鐵皮倒掛！台南近5萬戶仍停電搶修

雲林草嶺國小10日「停止上班上課」

即／屏東9鄉明停班課！災防中心三級開設

「桃金獎」首度開放全民票選　表揚優質企業

邁向世界舞台！長榮中學與奧克蘭大學提供直通國際名校管道

嘉義逾3.6萬戶停電！翁章梁：明起陸續復電

台16線集集段水淹膝蓋封路

紙糊的？800萬買房鋁窗直接掉1樓

南投縣議員籲三河分署加強貓羅溪清淤避免豪雨溢堤

迎關公聖誕　桃園威天宮7/12康熙皇帝親臨獻壽

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

未在限期內清除太陽光電浮台　屏縣府依法裁罰

更多熱門

相關新聞

勇消曹雙全搶救中「兒才出生半年」　父求集氣

勇消曹雙全搶救中「兒才出生半年」　父求集氣

新北新店廣興橋8日傳出溺水意外，未料救援行動導致勇消吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）雙雙搶救無效殉職，還有一名義消曹雙全（34歲）仍在搶救中。據了解，曹雙全今年1月才剛升格當爸。突然發生意外，曹父相當哀痛「請大家幫集氣」，親友也湧入曹男臉書打氣「誰准你睡這麼久！」希望他早日脫險。

今年1月剛當爸！曹雙全加入義消逾11年曾獲績優楷模

今年1月剛當爸！曹雙全加入義消逾11年曾獲績優楷模

勇消吳恩碩救溺水男殉職　家屬悲赴殯儀館相驗

勇消吳恩碩救溺水男殉職　家屬悲赴殯儀館相驗

溺水意外勇消「還有1人加護搶命中」　院方：非常擔心缺氧過久

溺水意外勇消「還有1人加護搶命中」　院方：非常擔心缺氧過久

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

關鍵字：

新店碧潭行人安全交通改善無障礙通行

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

台灣首款油電動力125機車開賣

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面