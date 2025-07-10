新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

▲新店碧潭大橋路口打造友善步行環境。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升新店碧潭大橋與環河路口行人安全與便利，新北市交通局與養工處合作辦理路口改善工程，新設行人穿越道並串聯周邊社區居民往返碧潭東岸的行人動線，增設無障礙斜坡道及標線型人行道，讓行人過馬路更安全、更便捷。

交通局專門委員林昭賢表示，新店碧潭大橋周邊社區居民往返碧潭東岸，長期以來需走行人地下道通行，惟礙於行人地下道寬度不足、未設置無障礙斜坡道與電梯設施，對高齡、年幼者及行動不便的民眾來說並不友善。

▲新店碧潭大橋路口打造友善步行環境-行人穿越務必按押。



為改善無障礙通行環境，經交通局、養工處會勘研議在環河路口的中央分隔島開設缺口劃設行人穿越道線，路口北側則增設斜坡道與人行道銜接，南側新設標線型人行道延伸銜接行穿線，串聯完整無障礙行人通行動線。

林昭賢指出，由於該路口尖、離峰時段車流量都相當大，綜合評估後設置按壓式行人號誌燈，該路口平時行人紅燈恆亮，而當行人要穿越馬路時按壓後，行人號誌即依時序轉為行人綠燈通行，以兼顧行人安全與車流順暢。

交通局表示，已在該路口行穿線兩端均設置「行人穿越，務必按押」標誌，提醒民眾過馬路前務必先按壓行人號誌，等行人綠燈亮起才能通行；交通局在實施初期也會派員在現場觀察，並視實際狀況滾動調整號誌控制時序；也特別提醒車輛駕駛人行經該路口時務必減速慢行，遵守號誌指示，停讓行人，以維行車安全。