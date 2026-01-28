　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院曾有新興計畫動支案先例！　這2年院會均拍板同意

▲▼2026.01.23立法院大院會議。（圖／記者湯興漢攝）

▲朝野協商中央總算案再卡關，綠反對藍白拆解預算審議。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

今年度中央政府總預算案仍卡關，國民黨團、民眾黨團為此提出部分新興計畫，合計38項、718億元，呼籲民進黨團勿再反對，盼依預算法規定，由立法院決議先予動支。不過，今（28日）朝野黨團協商時，民進黨團總召柯建銘表態反對，強調總預算「要過就是全部要過」，不應挑三揀四處理。不過，根據過往資料顯示，立法院曾於99年及90年，均有同意預算先行動支的議事前例，相關案件最終也均經立法院通過處理。

國民黨團此次提出的「115年度中央政府總預算案具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫」，共計38項，總金額為718億元。立法院長韓國瑜今日就此召開朝野協商，但最終仍未達成共識。

國民黨團提出的「115年度中央政府總預算案具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫」共38項，總金額共計718億元。立法院長韓國瑜今對此進行協商，最終朝野並未有共識。不過，國民黨團總召傅崐萁表示，整體總預算實際已經可以動用高達92.5％，民進黨一直講「2％」，到底是哪來的說法？

根據立法院計算中心整理的「115年度總預算案實際影響比率狀況表」顯示，此次受影響的項目，涵蓋外交部、運動部、環境部、數位發展部、僑務委員會，以及災害準備金、第二預備金等。

也就是說，115年度新興計畫之影響數1,017億元，延續性計畫較114年度增加數1,805億元、預備金及災害準備金170億元，合共2,992億元，占115年度歲出預算3兆0,350億元之9.86%；扣除本次新興計畫同意先行動支案718億元，影響數減為2,274億元（占7.5%），意即，115年度總預算案歲出可先行動支金額由2兆7,358億元（90.14%）增加為2兆8,076億元（92.5%）。

不過，據悉，這次的新興計畫動支案不是第一次，99年1月12日時，立法院召開朝野協商達成「99年度振興經濟擴大公共建設特別預算案得準用預算法第54條之規定先行動支」之共識，並經院會同意動支。

此外，立院審議90年度中央政府總預算案關於勞工委員會主管就業安定基金預算案三讀通過「准於本院下會期開議前，先行動支90年度就業安定基金預算之十分之一內，…其餘均須經本院審議通過後始得動支。」之決議，均為本院主動同意預算先行動支之議事先例。 

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

